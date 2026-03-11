Jorge Jesus diz por que saiu do Flamengo: "sem a pandemia, talvez estivesse até hoje"

Jorge Jesus deixou o Flamengo há mais de seis anos, mas seu nome continua fortemente associado ao clube e desperta sentimentos intensos na torcida rubro-negra. Em Portugal, essa ligação também permanece viva. Atualmente no comando do Al Nassr, da Arábia Saudita, o treinador escreve semanalmente para o jornal Record. Na edição mais recente, dedicou sua coluna às lembranças do período vivido na Cidade Maravilhosa.

Leia também: O temor de jogadoras da seleção do Irã de voltar ao país após se recusarem a cantar o hino

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O maior clube que eu treinei foi o Flamengo. Segundo estudos, só o Barcelona supera a Nação rubro-negra em número de torcedores. Mas com a grandeza vem a exigência, por vezes sufocante, dada a disputa com o Palmeiras, pelo troféu de clube mais vencedor do Brasil", escreveu o técnico português.

"Foi o grupo que mais se interessou e se preocupou comigo. Se interessavam em saber o porquê dos exercícios e das conversas com alguns durante o treino. E eu ficava no gramado a explicar tudo, no final", completou o treinador, relembrando elenco flamenguista de 2019, campeão do Brasileirão, Libertadores e Carioca.

Dono do melhor aproveitamento do Flamengo no século, Jorge Jesus aparece com 81,6% de aproveitamento. Portanto, são 44 vitórias, 10 empates e quatro derrotas, com cinco troféus: Cariocão, Brasileirão, Libertadores, Supercopa e Recopa.

Jesus esclarece que saída do Fla não ocorreu por vontade própria

O profissional relembrou, ainda, a temporada histórica à frente do Flamengo e explicou que sua saída não ocorreu por vontade própria, mas por circunstâncias externas. Segundo Jesus, a pandemia da Covid-19 foi decisiva.

"Por isso não teria saído daquela cidade maravilhosa se não fosse a Covid-19. O meu primeiro teste deu positivo e o segundo deu inconclusivo. Por precaução fui trancado no apartamento, sozinho", relatou.

"Os médicos me visitavam vestidos com roupas anti contágio e os funcionários do clube deixavam a comida na minha porta. Tocavam e fugiam antes de eu abrir. Sentia-me numa prisão. Via as notícias, e no Brasil a Covid parecia sentença de morte", completou.

Leia também: Vela busca novos talentos e promove inclusão social no Lago Paranoá

O medo da morte e a necessidade de estar próximo de sua terra natal levaram o treinador de volta a Portugal, para assumir o Benfica. Em suas palavras, se não fosse a crise sanitária, sua trajetória no clube carioca poderia ter sido bem diferente.

"Então decidi, se era para morrer, que fosse em Portugal. E vim embora. Sem a pandemia, se calhar hoje ainda estaria no Flamengo. Entre julho de 2019 e abril de 2020 ganhámos cinco troféus e só perdemos quatro jogos", relatou o treinador.

Desde a despedida de Jorge Jesus, o Flamengo passou por uma verdadeira rotatividade de técnicos. Foram dez nomes que assumiram o comando da equipe principal: Domenec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Tite, Filipe Luís e, mais recentemente, Leonardo Jardim.