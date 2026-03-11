Fortaleza marca nos acréscimos e avança na Copa do Brasil

O Fortaleza sofreu para conquistar a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (11), o Leão do Pici venceu o Manauara-AM por 1 a 0, na Arena da Amazônia, pela terceira fase do torneio. No momento em que a partida se caminhava para os pênaltis, o árbitro assinalou penalidade em cima de Rodrigo Santos. Aos 52 minutos, Maílton converteu a cobrança e garantiu a classificação para os nordestinos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado, o Fortaleza enfrentará o Maringá-PR na quarta fase da Copa do Brasil. Antes disso, o Leão volta a campo no próximo sábado (21), às 19h15 (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela rodada de estreia da Série B do Campeonato Brasileiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O duelo entre Fortaleza e Manauara foi marcado principalmente por uma atuação oscilante da equipe cearense durante boa parte do jogo. Mesmo longe dos próprios domínios, o grupo comandado por Thiago Carpini se postou inicialmente como a mandante do jogo, mas a postura não se sustentou. O Manauara-AM começou a gostar do jogo e passou a se arriscar. No entanto, ninguém abriu o placar.
Na volta para o segundo tempo, o Tricolor tentou aumentar a pressão, mas viu David Becker segurar o 0 a 0. O goleiro fez uma defesaça em tentativa de Paulo Baya na área e em seguida freou também Pochettino. O gol do Leão do Pici saiu só nos acréscimos. No abafa final, Rodrigo Santos sofreu pênalti, e Mailton garantiu a classificação na cobrança.
Ao avançar de fase, o Fortaleza agora soma aos seus cofres mais R$ 1,68 milhão. Em toda a trajetória, o Tricolor chegou ao montante de R$ 2,8 milhões.
Saiba Mais
- Esportes Libertadores Sub-20: Palmeiras bate Olimpia e encaminha vaga à semifinal
- Esportes Brasília Basquete se impõe fora de casa e derrota o Fortaleza no NBB
- Esportes Atlético supera Inter, vence a primeira e deixa o Z4 na Série A
- Esportes Nayrara supera lesão e luto na campanha do Brasília Vôlei na Superliga
- Esportes Derrotado pela Bélgica, Brasil tenta recuperação contra o Sudão do Sul
- Esportes Real Madrid vence o City por 3 x 0 com hat-trick de Valverde