Paulinho avança em recuperação e comenta sobre expectativa do retorno

A campanha campeã do Palmeiras no Campeonato Paulista teve a ausência de um jogador. O atacante Paulinho ainda está se recuperando de uma cirurgia na perna direita e ainda não entrou em campo neste ano. Entretanto, o jogador já está na fase final de seu tratamento.

O jogador passou por seu segundo processo cirúrgico em um ano. O atacante tenta corrigir uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, detectada quando Paulinho ainda estava no Atlético. No momento, o atleta passa por recondicionamento físico, além do procedimento para calcificar o osso.

"No momento estou me sentindo muito bem. Passei por um processo muito árduo, os primeiros seis meses da recuperação foram bem difíceis, por eu não ter muita possibilidade de fazer coisas no dia a dia, só cuidar da minha perna, da calcificação do osso. E a gente tinha um plano já traçado para o início do ano, que ia ter um aumento de carga e já começar a preparar o meu corpo para a corrida ", explicou.

Apoio fora do campo

Fora de campo, o jogador ainda vive todo o sentimento junto com o elenco. Apesar da vontade de atuar, Paulinho ressaltou que tenta ajudar seus companheiros com o apoio e energia positiva.

"Eu tenho que remar a favor dessa maré, até porque eu quero fazer parte desse processo, claro que dentro de campo, produzindo, fazendo gol, dando assistência, participando de uma forma direta, mas se no momento não é possível, eu vou sempre dar o meu apoio, passar minha energia positiva para o time estar sempre ganhando, e assim a gente estar sempre no topo", destacou.

Inclusive, o jogador viveu a conquista do título paulista do Palmeiras do lado de fora do campo. Entretanto, Paulinho valorizou o trabalho realizado pelos seus companheiros e por Abel Ferreira e não escondeu sua felicidade pelo desempenho do time.

"É um sentimento misto ver o time sendo campeão ali do lado de fora, não poder estar apto para jogar, mas é claro que a felicidade vai sempre prevalecer, porque eu sei o quanto o professor Abel, toda a comissão, os jogadores estão empenhados em conquistar tudo aquilo que a gente almeja para esse ano", pontuou.