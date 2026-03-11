Com golaço e filme repetido, Bahia e Vitória empatam pelo Brasileirão

Bahia e Vitória se enfrentaram pela segunda vez em cinco dias depois da final do Campeonato Baiano disputada no sábado passado - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Em clássico de tempos distintos, Bahia e Vitória empataram por 1 x 1, nesta quarta-feira (11), na Fonte Nova em confronto pela quinta rodada do Brasileirão 2026. Ramon fez um golaço de cobertura para o Leão em jogada com direito a tabela com o adversário. Não muito tempo depois, Jean Lucas anotou o gol de empate. Ambos os tentos foram no primeiro tempo. Na primeira etapa, o clássico foi bem agitado e recheado de lances, enquanto o segundo tempo foi de pura sonolência.

Com o resultado, o Bahia, assim, assume momentaneamente a terceira colocação, com oito pontos. No fim de semana, o tricolor baiano visita o Internacional, domingo, às 16h. Do outro lado, o Vitória segue em 15º, com quatro pontos. O próximo jogo do Leão, aliás, é sábado contra o Atlético-MG, às 18h30, no Barradão.

1° tempo agitado

O primeiro tempo na Arena Fonte Nova foi animado. Aos três. Lucas Arcanjo saiu errado e perdeu a bola para Erick Pulga, ao tentar recuperar cometeu pênalti. Na cobrança, Willian José bateu e Arcanjo defendeu, no rebote, Juba marcou. Porém. o gol foi anulado por invasão de Juba na área durante a cobrança. Os donos da casa não se abateram e acertaram o travessão mais duas vezes com Erick. Mas quem abriu o placar foi o Vitória, que até então fazia pouco para agredir o adversário. Em contra-ataque, Ramon bateu de cobertura e fez um golaço. No entanto, a alegria durou pouco. Aos 50 minutos, Jean Lucas completou dentro da área após receber passe de cabeça de Willian José e deixou tudo igual.

De novo ele…

Depois de marcar os dois gols da virada que deram a vitória e o título estadual ao Bahia no último sábado, Jean Lucas também foi o nome do gol de empate nesta quarta-feira. Com quatro gols contra o Vitória, o camisa 6 se isolou na artilharia em clássicos entre os jogadores do atual elenco tricolor.

Faltou mais criação

Todo o frenesi da primeira etapa, ficou no intervalo, e o segundo tempo foi em ritmo bem mais lento para os dois lados. O Bahia teve mais posse de bola, mas não conseguiu repetir o mesmo volume de jogo da etapa inicial. A melhor chance do Tricolor aconteceu, aos nove minutos. Jean Lucas bateu forte da intermediária, mas a bola acabou saindo a direita do gol. Já o Vitória, embora não sofresse tanto com a queda de ritmo do rival, também não conseguia encaixar bons contra-ataques. Foram, aliás, apenas seis finalizações somadas no segundo tempo, somente uma no alvo bem diferente da primeira etapa.

BAHIA 1×1 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro 5ª rodada

Data: 11 de março de 2026 (quarta-feira)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Público/Renda: 43.632 presentes / R$ 1.517.916,00

Gols: Ramon, 46’/1°T (0-1) e Jean Lucas, 50’/1°T (1-1)



BAHIA: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick (Michel Araújo, 28’/2°T), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (David Martins, 43’/2°T); Kike Olivera (Ademir, 28’/2°T), Erick Pulga (Sanabria, 12’/2°T) e Willian José (Everaldo, 15’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.



VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edu (Camutanga, 25’/2°T), Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Cantalapiedra, 25’/2°t); Marinho (eRICK, 15’/2°t) e Renato Kayzer (Fabri, intervalo). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartão Amarelo: Santiago Mingo (BAH), Lucas Arcanjo (VIT)