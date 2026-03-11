Sem sustos, Goiás vence o Fluminense-PI e avança na Copa do Brasil

Na Serrinha, o Goiás fez o seu dever de casa e garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Com gol de pênalti do goleiro Tadeu, uma cabeçada de Cadu e o primeiro de Lucas Lima pelo clube, o Esmeraldino superou o Fluminense-PI por 3 a 0 e avançou no torneio sem maiores sustos.

Tadeu põe o Goiás em vantagem

O início de partida foi em uma marcha lenta. Em casa, o Goiás tentou tomar as rédeas da partida e atacou mais, mas por outro lado, o Fluminense-PI se fechou e apostou nas saídas rápidas de contra-ataque para levar perigo. Na primeira grande chance do jogo, aos 22 minutos, Pedrinho invadiu a área e sofreu pênalti do zagueiro Gabriel Biloca. Na cobrança, o goleiro Tadeu mostrou categoria e bateu forte no canto direito baixo do goleiro Mauro Iguatu. Verdão na frente.

Trocação franca

Na etapa final, o Fluminense-PI se viu na necessidade de mudar os planos e partir para o ataque. O time piauiense teve a melhor chance de empatar aos 20, quando Rafhael aproveitou bola sobrada na área e o zagueiro Luiz Felipe tirou a bola que iria em direção ao gol. Do outro lado, o Goiás levava perigo com as boas chegadas de Nicolas, que teve duas boas oportunidades de ampliar e matar a partida.

Classificação garantida

Já na reta final de partida, o Goiás foi para as redes mais uma vez e sacramentou sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Aos 34, Esli García cruzou a bola na área e Anselmo Ramon carimbou a trave. No rebote, Cadu completou de cabeça e empurrou para as redes. Luiz Felipe ainda carimbou o travessão e por pouco não fez o terceiro.

Nos acréscimos, Lucas Lima fechou o placar e marcou seu primeiro gol com a camisa do Esmeraldino. O meia recebeu assistência de Anselmo Ramon e finalizou de pé direito para dar números finais ao confronto na Serrinha. Classificação garantida e PIX da CBF na conta.