Renato terá o desafio em livrar o Vasco do risco de queda pela terceira vez

Nas duas passagens anteriores, o treinador soma resultados distintos com o Cruz-Maltino. Em 2005 reage, mas em 2008 sofre o rebaixamento

Renato Gaúcho iniciará sua terceira passagem pelo Vasco - (crédito: Matheus Lima/vasco)
Renato Gaúcho iniciará sua terceira passagem pelo Vasco - (crédito: Matheus Lima/vasco)

A terceira passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco terá o mesmo enredo de suas duas passagens anteriores como técnico da equipe: impedir a evolução do risco de queda no Brasileirão. O cenário atual é distinto das passadas, já que nesta temporada ele assumiu o comando antes da disputa da quinta rodada do torneio. Apesar disso, já se encontra em situação incômoda. Em 2005, o profissional teve êxito em sua missão, mas em 2008 não obteve o mesmo sucesso. 

Assim, em sua primeira passagem, Renato Gaúcho assumiu como treinador da equipe antes da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Gigante da Colina encontrava-se na 19ª posição, ou seja, dentro do Z4. A estreia do comandante, aliás, foi com uma vitória de virada fora de casa sobre o Santos. Com o resultado, o clube de São Januário deixou a zona de rebaixamento. 

Na sequência, o time chegou a integrar novamente a região perigosa da tabela de classificação. Porém, no fim, conseguiu livrar a equipe do descenso. Por sinal, o clube de São Januário encerrou sua participação com uma campanha consistente, em 12º lugar.

O trabalho satisfatório credenciou Renato Gaúcho a permanecer no cargo no ano seguinte. Ele, aliás, manteve a sequência de boas performances e levou o Vasco ao vice-campeonato da edição de 2006 da Copa do Brasil. A primeira experiência no comando do Gigante da Colina foi a mais expressiva e duradoura, já que foram 87 jogos, com 36 vitórias, 27 empates e 24 derrotas. 

Insucesso em 2008 com o Vasco

O comandante esteve à frente do Cruz-Maltino em outra oportunidade poucos meses depois, mas dessa vez em curta passagem, de apenas dois meses. No caso entre setembro e dezembro de 2008. A propósito, na oportunidade, ele treinou Pedrinho, atual presidente do clube. A sua primeira reestreia foi coincidentemente contra o Palmeiras, próximo adversário do Vasco pelo Brasileirão de 2026.  

Entretanto, o confronto há pouco mais de 16 anos ocorreu pela primeira fase da Sul-Americana. Na edição de 2008 do Brasileirão, o Vasco encerrou a sua participação em 18º lugar e sacramentou o primeiro rebaixamento de sua história. Em sua segunda passagem, Renato comandou a equipe em 14 ocasiões. Neste período, foram quatro triunfos, dois empates e oito derrotas. 

A segunda reestreia do treinador pelo clube de São Januário, dessa vez em 2026, também contra o Palmeiras será pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o duelo ocorrerá em São Januário, nesta quinta-feira (12). Há a possibilidade de a equipe deixar a zona de rebaixamento se conquistar um resultado positivo. Além de quebrar uma escrita incômoda contra o Alviverde, que já ultrapassa os dez anos.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/03/2026 09:44
