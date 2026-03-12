Copa do Brasil: Capital enfrenta Operário por vaga e R$ 1,07 milhão

Ex-meia do Santa Cruz, Luizinho Veira acumula disputas na Copa do Brasil como jogador e técnico: a missão é levar o Capital à quarta fase - (crédito: Ueslei Costa/Capital)

O Capital entra em campo, hoje, com um novo comandante e um desafio capaz de marcar a carreira dele. Às 19h30, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, o representante do Distrito Federal enfrenta o Operário, pela terceira fase da Copa do Brasil, na estreia de Luizinho Vieira no comando do Coruja.

Para o treinador, o duelo representa a chance de superar pela primeira vez uma barreira existente desde os tempos de jogador. Como atleta, Luizinho teve a melhor participação na competição nacional em 2001. Na época, o meio-campista era destaque do Santa Cruz e ajudou o clube pernambucano a avançar até a segunda fase. A campanha terminou diante do Grêmio, futuro campeão do torneio, marcando o limite da trajetória dele na Copa do Brasil dentro das quatro linhas.

Já como treinador, o roteiro foi um pouco mais longo. Em 2023, Luizinho levou o Ypiranga de Erechim até a terceira fase da competição nacional, quando acabou eliminado pelo Botafogo. Caso elimine o Operário nesta noite, o técnico alcançará pela primeira vez quarta fase do torneio na carreira. O feito também seria inédito para o único representante do Distrito Federal vivo no torneio.

A experiência acumulada aparece como uma das armas na preparação do Capital para o confronto decisivo. "Já faz um tempinho, mas futebol é isso de a gente entende bem a competição. Tem alguns gatilhos em jogos decisivos em relação às penalidades, mas o importante é montar uma boa estratégia para iniciar bem o jogo”, explicou ao Correio Braziliense.

O desafio, porém, é grande. O Operário chega embalado pelo título recente do Campeonato Paranaense e conta com um elenco acostumado a decisões. “O adversário não precisa nem falar sobre a qualidade e o tamanho. Mas, também, é uma grande oportunidade para nós fazermos o que a partida pedir", avaliou.

Do outro lado do banco de reservas, estará um velho conhecido: o xará Luizinho Lopes. Os dois técnicos decidiram a Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, quando Vieira conquistou o título pelo Amazonas ao derrotar o Brusque comandado por Lopes.

"Conheço muito bem o treinador, que tem uma capacidade gigantesca. É meu xará. Tenho um respeito mútuo de quem vai estar à frente da ideia central do jogo. E, queira Deus, que a gente possa fazer um grande jogo”, disse.

Apesar do pouco tempo de trabalho, Luizinho tenta acelerar a implementação da nova filosofia no Capital. O treinador chegou após a saída de Fábio Brostel e teve pouco mais de uma semana de preparação. “É o início de um trabalho, pouco tempo ainda. Mas fomos colocando conteúdo para os atletas, houve uma boa simulação nessa semana e, agora, estamos prontos para os últimos detalhes”, afirmou.

O duelo no Paraná será decidido em jogo único. Quem vencer avança para a quarta fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será definida nas penalidades máximas. Além da continuidade esportiva, a classificação representa um reforço financeiro importante. O clube classificado receberá R$ 1,07 milhão de premiação. Até aqui, o Capital acumulou R$ 2,91 milhões na campanha da competição nacional.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR

Vagner; Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinícius Diniz, Boschilia e Hildeberto; Léo Gaúcho e Aylon

Técnico: Luizinho Lopes

CAPITAL

Luan; Genilson, Richardson, Éder e Renan; Lima, Rodriguinho e Deysinho; Matheusinho, Elton e Alisson Mira

Técnico: Luizinho Vieira

Horário: 19h30

Estádio: Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Transmissão: Federação Paranaense de Futebol (FPFTV) no YouTube

* Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima