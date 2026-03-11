Na noite de reencontros, Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã

Em noite de reencontros no Maracanã, o Flamengo, de Leonardo Jardim, superou o Cruzeiro, de Tite, por 2 x 0, e conseguiu sua primeira vitória com o novo treinador – a segunda no Brasileirão. Foi nesta quarta-feira (11/3), pela quinta rodada, graças a belos gols de Pedro e Carrascal – um em cada tempo.
O duelo, recheado de ingredientes, colocava frente a frente os campeões Carioca e Mineiro, respectivamente. Além disso, marcava o reencontro de Gerson com a torcida do Flamengo, que o chamou de mercenário no antigo estádio onde brilhava.
Sobrou até para o seu pai e também para Leonardo Jardim. Com o triunfo, o Rubro-Negro sobe para quinto, agora com sete pontos. A Raposa, por outro lado, segue na vice-lanterna e ainda não sabe o que é vencer na competição, com dois pontos.
O Flamengo começou com tudo no Maracanã. Em um momento de pressão na saída de bola do Cruzeiro, Neyser, substituto de Kaio Jorge, errou e deu "assistência" para Pedro. O atacante lutou contra dois, conseguiu uma caneta em Fabrício Bruno na "marra" e mandou no contrapé de Cássio, abrindo o marcador logo aos 5 minutos.
Atrás no placar, o Cruzeiro acordou para a partida e colocou Rossi para trabalhar. O argentino, então, se desdobrava para evitar o empate. Matheus Pereira e Christian eram perigosos, enquanto Neyser não se encontrava em campo. Gerson, xingado pela torcida do Flamengo, também não tinha aparição marcante.
No intervalo, seu pai (e empresário) Marcão Silva precisou trocar de lugar no Maracanã para reduzir a represália. Antes, no fim da etapa inicial, Matheus Henrique chegou a levar vermelho de Flávio de Souza (SP), mas, após análise do VAR, o árbitro voltou atrás e corrigiu a marcação.
Na etapa final, o Flamengo mudou um pouco a postura, não concedendo espaços ao Cruzeiro. A situação piorou para a Raposa, no entanto, quando Cássio sofreu queda feia e machucou o braço esquerdo, dando lugar a Matheus Cunha, goleiro revelado pelo próprio Fla – mais um reencontro.
Em passe errado de Alex Sandro, o Cruzeiro teve a chance de empatar, mas demorou a chutar, aos 34,. Matheus Pereira, de cabeça, mandou por cima do gol. Kaiki finalizou pela esquerda e parou em Léo Ortiz. Já Chico da Costa, em Rossi, após cabeçada estilosa. Jardim, então, promoveu mudanças para dar mais gás ao time rubro-negro e queimar tempo. Apesar das insistentes tentativas do Cruzeiro, quem chegou ao gol foi o Flamengo, com Carrascal, no último lance antes do apito final. Roubada, contra-ataque, cavadinha e caixão fechado.
O Flamengo segue no Rio de Janeiro para mais duas partidas pelo Brasileirão. Primeiro, porém, em "visita" ao Nilton Santos, onde encara o Botafogo, pela sexta rodada. Será no sábado (14/3), às 20h30 (de Brasília). Depois, volta ao Maracanã para duelar com o Remo, pela rodada 7, às 20h da outra quinta (19/3). No domingo (15/3) é a vez de o Cruzeiro encarar o Vasco, às 20h30, no Mineirão, também pela sexta rodada. Depois, viaja ao Sul para defrontar o Athletico, às 19h30, na quarta (18/3).
Ficha técnica
FLAMENGO 2 x 0 CRUZEIRO
Brasileirão 2026 – 5ª Rodada
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e horário: quarta-feira, 11/3/2025, às 21h30 (de Brasília)
Público presente: 47.214
Público pagante: 44.804
Renda: R$ 3.107.105,00
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela, 28’/2ºT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e de Arrascaeta (Luiz Araújo, 43’/2ºT); Paquetá (Carrascal, 28’/2ºT), Cebolinha (Samuel Lino, 19’/2ºT) e Pedro (Wallace Yan, 43’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
CRUZEIRO: Cássio (Matheus Cunha, 17’/2ºT); Fagner (Arroyo, 40’/2ºT), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Silva (Japa, 40’/2ºT), Christian, Matheus Pereira e Gerson (Wanderson, 32’/2ºT); Neyser Villarreal (Chico da Costa, 15’/2ºT). Técnico: Tite.
Gols: Pedro, 5’/1ºT (1-0); Carrascal, 45+8’/2ºT (2-0);
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Léo Pereira, Pulgar (FLA); Fagner, Fabrício Bruno (CRU)
