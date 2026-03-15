Com gols de Gabigol e Depay, Santos e Corinthains empatam na Vila

Santos e Corinthians ficaram no empate por 1 x 1 neste domingo (15/3), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão chegou a sair na frente com um golaço de Memphis Depay. Contudo, Gabigol, após erro da defesa adversária, marcou mais um gol na competição e deixou tudo igual no embate.
Com o resultado, o Corinthians ficou na sexta colocação, com oito pontos somados. Já o Peixe está no meio da tabela, na 13ª posição, com seis pontos até aqui.
A primeira etapa foi bastante movimentada, com chances para os dois lados e um gol para cada equipe. O Santos iniciou o clássico criando boas oportunidades e exigindo defesas de Hugo Souza. No entanto, em ótimo contra-ataque, o Corinthians abriu o placar. Kaio César encontrou Memphis Depay livre no lado esquerdo do ataque, que fintou a marcação e bateu firme no canto, sem chances para Gabriel Brazão.
Pouco tempo depois, o Peixe chegou ao empate. Gabriel Paulista errou passe no centro do campo e, após a bola bater em Neymar, Gabigol ficou com a sobra, avançou livre e bateu no lado oposto de Hugo. O time de Dorival Júnior ainda levou perigo com Gustavo Henrique e Kaio César, mas o empate por 1 x 1 permaneceu até o fim da etapa inicial.
A etapa final começou mais nervosa. O Santos continuava com mais posse de bola, mas não conseguia levar tanto perigo. Já o Corinthians buscava chegar em jogadas de velocidade. O Timão assustou primeiro com um chute de longe de Matheuzinho, pra fora. Já o Peixe respondeu em cabeçada de Zé Ivaldo, defendida por Hugo Souza. Contudo, o segundo tempo perdeu bastante em emoção. A grande chance aconteceu aos 36 minutos, após cruzamento de Rollheiser e Neymar cabecear para fora, tirando tinta da trave.
A emoção voltou apenas nos minutos finais, quando Luan Peres recebeu dois cartões amarelos em um espaço de dois minutos e foi expulso. Com um a mais, o Corinthians se lançou para o ataque. Primeiro, Rodrigo Garro cobrou falta direto para o gol e obrigou Gabriel Brazão a se esticar inteiro para fazer a defesa. A situação do Peixe ficou ainda mais complicada após Vinícius Lira se lesionar e a equipe já ter feito as cinco substituições, assim ficando com dois a menos no campo. O Alvinegro Praiano ainda buscou a vitória em uma cobrança de falta de Neymar, mas o camisa 10 mandou pra fora. Assim, o clássico na Vila Belmiro terminou por 1 x 1.
Ficha técnica
SANTOS 1X1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro 6ª rodada
Data e hora: 15/3/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 15.008 torcedores
Gols: Memphis Depay, 17/1ºT (0-1); Gabigol, 21/1ºT (1-1)
SANTOS: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías, Luan Peres e Christian Oliva (Gabriel Menino, 32/2ºT); Gustavo Henrique (Rollheiser, 32/2ºT), Gabriel Bontempo (Willian Arão, 19/2ºT) e Neymar; Rony, Barreal (Vinícius Lira, 24/2ºT) e Gabigol (Thaciano, 24/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Pedro Raul, 44/2ºT), André (Kayke, 16/2ºT), Breno Bidon e Carrillo (Allan, 33/2ºT); Memphis Depay e Kaio César (Rodrigo Garro, 16/2ºT). Técnico: Dorival Júnior
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Barreal, Rony, Luan Peres e Rollheiser (SAN); Kaio César e Gustavo Henrique (COR)
Cartões vermelhos: Luan Peres (SAN, 41/2ºT)
