Antonelli agradece à Mercedes após vitória no GP da China.

O piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, comemora no pódio após vencer o Grande Prêmio da China de F1 no Circuito Internacional de Xangai, em 15 de março de 2026. - (crédito: Hector RETAMAL / AFP)

O italiano Kimi Antonelli se tornou neste domingo, aos 19 anos, o segundo piloto mais jovem a vencer um GP da Fórmula 1 ao triunfar na prova da China no circuito de Xangai. Em sua segunda temporada na categoria, Antonelli se disse muito grato à Mercedes por ter ajudar a realizar um sonho.

"Para ser sincero, estou quase chorando", afirmou o piloto, que no sábado já havia se tornado o mais jovem a conquistar uma pole position para um GP na F1. "Muito obrigado à minha equipe. Eles me ajudaram a realizar este sonho", completou ele, que chegou à Mercedes em 2025 para substituir o heptacampeão Lewis Hamilton após somente uma temporada na Fórmula 2.

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Antonelli fez uma temporada de estreia irregular na F1 em 2025 e conquistou a pole position na corrida Sprint de Miami e pódios nos GPs do Canadá e do Brasil. No meio do campeonato, porém, sofreu uma queda de rendimento e foi pressionado. O italiano começou bem 2026. Foi o segundo colocado na Austrália, etapa de abertura da temporada, e agora venceu na China. Apenas o tetracampeão Max Verstappen conseguiu triunfar na F1 com menos idade do que Antonelli.

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Em Xangai, Antonelli liderou praticamente do início ao fim, perdendo a liderança na largada e cometendo um erro ao travar os pneus na Curva 14 nos momentos finais da corrida. O piloto da Mercedes se tornou o primeiro italiano a vencer um Grande Prêmio em mais de 20 anos, desde a vitória de Giancarlo Fisichella no GP da Malásia de 2006.

"Estou muito feliz", afirmou Antonelli. "Disse ontem que queria trazer a Itália de volta ao topo e conseguimos, mesmo tendo levado um susto no final com o pneu furado. Foi uma boa corrida."

Ele explicou a perda da liderança no início da prova. "Não foi um começo fácil", disse. "Provavelmente, me aproximei demais da curva por dentro e dei muito espaço para a Ferrari. No final, o ritmo estava bom e conseguimos terminar a corrida".