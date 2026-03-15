Candangão: Sobradinho bate o Samambaia e vai à final contra o Gama

Thiago André foi "o cara" da classificação do Sobradinho à final do Candangão 2026 - (crédito: Eduardo Ronque/Sobradinho EC)

O Sobradinho está de volta a uma final de Campeonato Candango depois de oito anos. Campeão da edição de 2018 do principal torneio do Distrito Federal, o Leão da Serra derrotou, neste domingo (15/3), o Samambaia por 1 x 0 no Estádio Serejão, em Taguatinga, e terá pela frente o Gama na decisão em jogo único de 21 de março, às 16h, no Mané Garrincha.

A classificação do Sobradinho contou com fogo amigo do Samambaia. Rondando o campo de defesa do Cachorro Salsicha desde o início do segundo tempo, Thiago André foi acionado pela direita aos 19 minutos, cruzou e viu o zagueiro Iago desviar o fundo do gol.

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Embora a partida de ida da semifinal tenha terminado com o empate sem gols, o Samambaia tinha a vantagem de jogar pelo empate devido à campanha de vice-líder da primeira fase.

A partida foi truncada, não apenas pela carga decisiva, mas também pelo gramado pesado, castigado pelas fortes chuvas na região do Estádio Serejão durante o primeiro tempo. Na etapa final, a água baixou e possibilitou melhor prática de futebol.

O Samambaia se lançou ao ataque, criou perigo e forçou a expulsão do meia Pedrinho aos 44 minutos da etapa final. Com um jogador a mais, o Cachorro Salsicha foi para o abafa, mas teve a blitz sustentada pela retaguarda alvinegra.

Após o apito final, o clima esquentou entre os jogadores, com empurra-empurra. Uma cena contrastante foi o volante Aldo, do Sobradinho, em gesto de fé, cruzando o gramado de joelhos após mais classificação à final do Candangão. Aos 38 anos, busca a sexta taça. Foi campeão com Luziânia (2014 e 2016) e Brasiliense (2017, 2021 e 2022).

O Sobradinho pode ter o treinador mais jovem a conquistar o Campeonato Candango desde Victor Santana, com o próprio Leão da Serra, em 2018, aos 35 anos. O dono da prancheta desde a última rodada da primeira fase da edição de 2026 é Vinicius La Porta, de 31.

O jovem treinador ainda não foi derrotado no comando do Sobradinho: venceu Brasília, Samambaia e empatou sem gols com o adversário da semifinal na partida de ida no Estádio Defelê.

A final entre Sobradinho e Gama no próximo sábado é reedição da disputa pelo título em 1994. Naquela temporada, o alviverde ergueu o troféu, e o Leão foi vice. Na primeira fase desta versão do torneio local, o Periquito também levou a melhor, por 1 x 0.

O Sobradinho tem o desafio de quebrar a invencibilidade do Gama para conquistar o quarto troféu. O alviverde, treinado por Luís Carlos Souza, tem 13 jogos na temporada, com nove triunfos e quatro empates.

O Leão da Serra também tem saldo positivo em 2026: cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Os tropeços foram contra Samambaia e Gama.