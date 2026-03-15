Bahia surpreende Internacional e vence no Beira-Rio

O Bahia venceu o Internacional por 1 x 0 na tarde deste domingo (15/3), no Beira-Rio, com gol de Willian José, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chega à terceira vitória seguida como visitante e assume a 3ª colocação com 11 pontos. Por outro lado, o Colorado permanece no 19º lugar, com apenas dois pontos e ainda sem vencer na competição.
O confronto começou com o Internacional tentando pressionar a saída de bola, principalmente com as descidas de Bernabei pela esquerda. O time gaúcho dominava as ações, mas esbarrava na falta de precisão no último passe.
De fato, o Bahia soube ser letal em sua primeira chegada de perigo aos 22 minutos, quando Rodrigo Nestor serviu Erick, que limpou a marcação e tocou para o meio. Após o rebote do goleiro, Willian José apareceu livre para conferir e abrir o placar.
Além disso, o gol deu a tranquilidade necessária para o time visitante administrar o ritmo do jogo ainda na primeira etapa. Enquanto isso, o Colorado seguia martelando, mas parava nas intervenções do goleiro Ronaldo e nos cortes precisos de Gabriel Xavier.
Visto que precisava do resultado, o Internacional voltou para o segundo tempo com mudanças ofensivas, promovendo a entrada de Bruno Henrique e Alerrandro. Com efeito, a pressão aumentou e o grito de gol chegou a sair da garganta da torcida aos 31 minutos, quando Mercado balançou as redes de cabeça, mas a arbitragem anulou o lance por irregularidade. Em seguida, Alerrandro ainda acertou o travessão em nova jogada de perigo, que também foi invalidada por impedimento.
Dessa forma, o Bahia se fechou e explorou os contra-ataques para segurar a vitória até o apito final. Inegavelmente, o resultado aprofunda a crise no Beira-Rio, já que o Inter segue sem somar três pontos em uma única partida neste Brasileiro. Por outro lado, o Esquadrão consolida sua posição no G-4, confirmando a força do elenco comandado por Rogério Ceni fora de casa.
Ficha técnica
INTERNACIONAL 0 x 1 BAHIA
Campeonato Brasileiro 6ª rodada
Data: 15/03/2026 (domingo)
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Gol: Willian José, 22’/1ºT (0-1)
INTERNACIONAL: Rochet; Braian Aguirre (Bruno Gomes, Intervalo), Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Vitinho, 10’/2ºT); Ronaldo (Alan Rodríguez, 36’/2ºT), Paulinho (Bruno Henrique, 10’/2ºT), Carbonero e Bernabei; Alan Patrick (Alerrandro, 27’/2ºT) e Borré. Técnico: Esteban Conde.
BAHIA: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Caio Alexandre, 39’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo, 12’/2ºT); Kike Olivera, Erick Pulga (Sanabria, 23’/2ºT) e Willian José (Dell, 12’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Fernando Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Braian Aguirre e Paulinho (INT); Luciano Juba e Ronaldo (BAH)
Cartões vermelhos: Nenhum
