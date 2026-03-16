João Fonseca cai no ranking mundial após derrota no torneio de Indian Wells

Uma boa campanha em Miami pode recolocar o jovem em trajetória de subida no ranking - (crédito: Reprodução/atptour )

O brasileiro João Fonseca caiu na atualização mais recente do ranking da ATP Tour divulgada nesta segunda-feira (16/3). Após a disputa do Indian Wells Masters, o tenista de 19 anos passou a ocupar a 39ª posição do ranking mundial, quatro lugares abaixo da colocação anterior.

A mudança ocorreu depois da campanha do carioca no torneio disputado na Califórnia. Fonseca chegou até as oitavas de final, onde acabou eliminado pelo italiano Jannik Sinner em uma partida decidida em dois tie breaks.

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Com o resultado, o brasileiro perdeu parte da pontuação que defendia no ranking e agora soma 1.135 pontos na classificação mundial.

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A perda de posições está diretamente relacionada ao sistema de pontos do circuito profissional. No mesmo período da temporada passada, Fonseca havia conquistado um total maior de pontos, o que elevou sua pontuação acumulada.

Em 2025, o tenista venceu o Challenger de Phoenix, resultado que lhe rendeu 175 pontos, além de ter alcançado a segunda rodada em Indian Wells, somando mais 30. No total, eram 205 pontos defendidos no ranking.

Neste ano, a campanha até as oitavas de final do torneio norte americano garantiu apenas 100 pontos. A diferença fez com que o brasileiro fosse ultrapassado por jogadores como Jaume Munar, Sebastian Korda, Gabriel Diallo e Denis Shapovalov.

Próximo desafio é o Masters de Miami

Apesar do recuo, o cenário pode mudar rapidamente. Fonseca tem uma boa oportunidade de recuperar posições já nas próximas semanas durante o Miami Open, um dos principais torneios da temporada.

A competição faz parte da série Masters 1000 e começa no dia 19 de março. Como o brasileiro precisa defender apenas 50 pontos no período, qualquer avanço na chave pode representar um salto no ranking.

Na edição anterior do torneio em Miami, Fonseca chegou até a terceira rodada, quando acabou superado pelo australiano Alex de Minaur.

O início da temporada de 2026 tem sido marcado por campanhas estáveis, mas sem grandes avanços nas fases decisivas. Em três torneios disputados neste ano, Fonseca foi eliminado nas oitavas de final.

Além da derrota para o italiano Sinner em Indian Wells, o brasileiro também caiu na mesma fase no Argentina Open, diante do chileno Alejandro Tabilo, e no Rio Open, quando foi derrotado pelo peruano Ignacio Buse.

Já no primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open, o jovem tenista foi eliminado ainda na estreia pelo norte americano Eliot Spizzirri.

A atualização do ranking também trouxe alterações no grupo dos dez melhores tenistas do circuito. O russo Daniil Medvedev voltou ao top 10 após chegar à final em Indian Wells e ultrapassou o cazaque Alexander Bublik.

Outra mudança ocorreu na parte intermediária da lista. O canadense Felix Auger-Aliassime subiu para a oitava colocação, enquanto o britânico Ben Shelton passou a ocupar o nono lugar.

Mesmo com a queda recente, Fonseca segue entre os 40 melhores jogadores do mundo e continua sendo uma das principais promessas do tênis brasileiro no circuito profissional. Uma boa campanha em Miami pode recolocar rapidamente o jovem em trajetória de subida no ranking mundial.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe