Tite é demitido do Cruzeiro após início ruim no Brasileirão

Chegou ao fim a trajetória de Tite no Cruzeiro. A diretoria decidiu demitir o treinador após o empate com o Vasco por 3 a 3, neste domingo (15), no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o auxiliar interino Wesley Carvalho será responsável por comandar as atividades nos próximos dias.
— Cruzeiro (@Cruzeiro) March 16, 2026
Veja a íntegra da nota do Cruzeiro:
O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe.
Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian.
Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais.
Neste primeiro momento, a equipe principal do Cruzeiro será comandada interinamente por Wesley Carvalho, auxiliar permanente do clube.
