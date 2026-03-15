Tite é demitido do Cruzeiro após início ruim no Brasileirão

Decisão ocorreu após empate por 3 a 3 contra o Vasco, neste domingo (15), no Mineirão

Tite não é mais técnico do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite não é mais técnico do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Chegou ao fim a trajetória de Tite no Cruzeiro. A diretoria decidiu demitir o treinador após o empate com o Vasco por 3 a 3, neste domingo (15), no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o auxiliar interino Wesley Carvalho será responsável por comandar as atividades nos próximos dias.

Veja a íntegra da nota do Cruzeiro:

O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe.

Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian.

Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais.

Neste primeiro momento, a equipe principal do Cruzeiro será comandada interinamente por Wesley Carvalho, auxiliar permanente do clube.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/03/2026 23:48
