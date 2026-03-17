Luvas que agarram taças: goleiros de Gama e Sobradinho sonham com bi

Se todo time começa por um bom goleiro, Gama e Sobradinho terão uma segurança a mais debaixo das traves na final do Campeonato Candango de 2026. Marcado para o próximo sábado, às 16h, no Estádio Nacional Mané Garrincha, o confronto decisivo entre o alviverde e o alvinegro vai opor não apenas dois destaques das melhores equipes do Distrito Federal na temporada, mas também arqueiros acostumados com o protagonismo em grandes jogos. Donos das metas dos finalistas, Renan Rinaldi e Michael Henrique ostentam status de idolatria impulsionado por atuações brilhantes nas últimas conquistas locais das duas equipes.

As últimas estrelas nos escudos de Gama e Sobradinho foram bordadas com luvas de ouro e segurança nos pênaltis. Em 2018, o Leão da Serra conquistou o tricampeonato do Distrito Federal com Michael Henrique agarrando três cobranças da série decisiva contra o Brasiliense. No ano passado, Renan Rinaldi percorreu o mesmo caminho e fez três defesas contra o Capital para garantir o 14º título alviverde no Candangão. Agora, os heróis estarão frente a frente guiados pela mesma responsabilidade na missão de conquistarem o bicampeonato pessoal.

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Natural de Braço do Norte (SC), Renan Rinaldi encontrou no Gama, aos 33 anos, um refúgio para acumular títulos na carreira. Revelado pelo Criciúma, o camisa 25 rodou por centros do futebol nacional até iniciar a construção da idolatria em tons alviverdes na temporada 2024. No ano passado, se consolidou no coração dos gamenses ao ajudar a tirar o Gama de uma fila de cinco anos sem títulos. Neste ano, apesar de ficar fora de alguns jogos por causa de duas lesões, manteve o papel de destaque do elenco. Em sete apresentações no Candangão, sofreu apenas três gols. Segurança capaz de reforçar a confiança da torcida na 15ª taça.

"É o meu terceiro ano aqui, a segunda final consecutiva e podemos ser campeões invictos. É um projeto sólido que temos mostrado desde que cheguei. É merecido o Gama colher os frutos desse trabalho sério. Agora, é descansar para a final. Temos que comemorar bastante, porque é uma conquista muito grande para o clube", destacou o goleiro alviverde.

O brasiliense Michael Henrique vive, aos 32 anos, a chance de repetir o feito de Bocaiúva, goleiro bicampeão em campo pelo Sobradinho, em 1985 e 1986. Após protagonizar o ápice recente do Leão da Serra, o camisa 12 viu de longe o momento de queda à Segunda Divisão local. De volta ao alvinegro em 2025, temporada de retorno do clube à elite, garantiu, com destaque, o direito de lutar por mais um taça local. "Uma final tem um peso enorme na carreira de qualquer atleta. É o tipo de jogo que marca a trajetória, que fica na memória do jogador, do clube, da torcida. Muitos sonham a vida inteira em viver um momento como esse. Então, a importância é gigantesca", destacou, ao Correio.

No auge da reconstrução como clube, o Sobradinho garantiu vaga na final derrubando favoritos e, agora, se apoia na força do trabalho para se sobressair na final diante do atual campeão do Distrito Federal. "A equipe mostrou muita entrega durante toda a competição e vamos entrar em campo com muita determinação para buscar esse título. Espero que a gente faça um bom jogo lá contra o Gama e saia com esse título", salientou.



