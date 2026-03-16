Elenco do Sobradinho festeja a classificação para a final do Candangão

Felipe Kauan (à esquerda) e Rodriguinho (à direita), compartilham a premiação em dinheiro pela classificação à final - (crédito: Divulgação / Rodrigo Porto via Instagram)

Após oito anos, o Sobradinho pôde soltar o grito de comemoração por voltar à uma final de Candangão. No último domingo, no Serejão, o Leão da Serra derrotou o Samambaia por 1 x 0, e carimbou o passaporte para a decisão, em busca do tetracampeonato candango. A classificação fez a festa não apenas da torcida, mas também no bolso dos jogadores.

Na Boca do Jacaré, vibraram e se emocionaram com os torcedores que foram em peso apoiar o time, enquanto nas redes sociais, os elenco do alvinegro compartilhou a festa pela premiação em dinheiro, o famoso bicho no jargão do futebol, pelo avanço. Os títulos foram em 1985, 1986 e 2018, quando chegou pela última vez e eliminou o Brasiliense na final. Desde então, o Sobradinho passou por momentos turbulentos no clube, fazendo das campanhas seguintes, anos para serem esquecidos pelo torcedor e acabou sendo rebaixado em 2021.

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A luta para retornar à elite do futebol do DF levou longos três anos, até conseguir reestruturar o time e chegar à final do Candangão Série B, em 2024. O Leão da Serra bateu o Legião, no Bezerrão, por 3 x 1, e levantou a taça da segunda divisão. Em 2025, fez uma campanha regular, finalizando na sexta posição, com nove pontos. Agora, enfrenta o Gama, atual campeão, no Mané Garrincha, neste sábado, às 16h.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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