Neymar fora da lista: Ancelotti anuncia convocados para amistosos da Seleção

Técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (16/3), os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol para os jogos preparatórios da Copa do Mundo que ocorrem no final de março

Carlo Ancelotti: promessa de sucesso brasileiro na Copa 2026 - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)
A convocação da Seleção Brasileira de Futebol para os próximos amistosos internacionais foi anunciada nesta segunda-feira (16/3). O técnico Carlo Ancelotti divulga a lista de jogadores que enfrentarão as seleções da França e da Croácia, em partidas preparatórias que serão disputadas nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Alisson - Liverpool

Bento - All Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Defensores

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Ibañez - Al-Ahli

Leo Pereira - Flamengo

Marquinhos - PSG

Wesley - Roma

Meio Campista

Andrey Santos - Chelsea

Casemiro - Manchester United

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al-Ittihad

Gabriel Sara - Galatasaray

Atacantes 

Endrick - Lion

Gabriel Martineli - Arsenal

Igor Thiago - Brenfort

Luis Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Rafinha - Barcelona 

Rayan - Bournemouth

Vinicius Junior - Real Madrid

João Pedro - Chelsea

Os amistosos fazem parte da preparação final do Brasil antes da definição da convocação oficial para a Copa do Mundo. A lista desta segunda é a última antes da convocação para a Copa do Mundo e a expectativa é que seja a mais próxima possível da relação definitiva, que será anunciada dia 18 de maio, com 26 nomes. 

A convocação também teve desfalques importantes por causa de lesões. Estão fora da Data Fifa jogadores como Éder Militão, zagueiro do Real Madrid; Vanderson de Oliveira Campos, lateral-direito do Monaco; o também lateral do Monaco Caio Henrique; o meio-campista do New Castle Bruno Guimarães e Rodrygo, atacante do Real Madrid (fora da Copa).

Calendário dos próximos jogos

Brasil x França 

26/3 - 17h (horário de Brasília)

Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)


Brasil x Croácia

31/3 - 21h (horário de Brasília)

Local: Camping World Stadium

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

postado em 16/03/2026 14:41 / atualizado em 16/03/2026 15:53
