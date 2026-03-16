Neymar fora da lista: Ancelotti anuncia convocados para amistosos da Seleção

A convocação da Seleção Brasileira de Futebol para os próximos amistosos internacionais foi anunciada nesta segunda-feira (16/3). O técnico Carlo Ancelotti divulga a lista de jogadores que enfrentarão as seleções da França e da Croácia, em partidas preparatórias que serão disputadas nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março.
Confira a lista de convocados:
Goleiros
Alisson - Liverpool
Bento - All Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Defensores
Alex Sandro - Flamengo
Bremer - Juventus
Danilo - Flamengo
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Ibañez - Al-Ahli
Leo Pereira - Flamengo
Marquinhos - PSG
Wesley - Roma
Meio Campista
Andrey Santos - Chelsea
Casemiro - Manchester United
Danilo - Botafogo
Fabinho - Al-Ittihad
Gabriel Sara - Galatasaray
Atacantes
Endrick - Lion
Gabriel Martineli - Arsenal
Igor Thiago - Brenfort
Luis Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Rafinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Vinicius Junior - Real Madrid
João Pedro - Chelsea
Os amistosos fazem parte da preparação final do Brasil antes da definição da convocação oficial para a Copa do Mundo. A lista desta segunda é a última antes da convocação para a Copa do Mundo e a expectativa é que seja a mais próxima possível da relação definitiva, que será anunciada dia 18 de maio, com 26 nomes.
A convocação também teve desfalques importantes por causa de lesões. Estão fora da Data Fifa jogadores como Éder Militão, zagueiro do Real Madrid; Vanderson de Oliveira Campos, lateral-direito do Monaco; o também lateral do Monaco Caio Henrique; o meio-campista do New Castle Bruno Guimarães e Rodrygo, atacante do Real Madrid (fora da Copa).
Calendário dos próximos jogos
Brasil x França
26/3 - 17h (horário de Brasília)
Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)
Brasil x Croácia
31/3 - 21h (horário de Brasília)
Local: Camping World Stadium