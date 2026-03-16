Brasília voltará a ter dois jogadores na Seleção após 5.736 mil dias

5.736 mil dias depois, o Distrito Federal voltará a contar com dois representantes em um só grupo na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (16/3), o treinador italiano, Carlo Ancelotti, anunciou os atacantes Igor Thiago (Brendtford) e Endrick (Lyon). Os brasilienses farão parte do conjunto que enfrentará França e Croácia, nos dias 26 de março (quinta-feira as 17h) e 31 (terça-feira, as 21h), respectivamente, em confrontos amistosos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
2 julho de 2010 marcou a última presença dupla da capital federal com o Brasil. O apito final do árbitro japonês Yuichi Nishimura não apenas sacramentou a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo daquele ano, na África do Sul. A derrota por 2 x 1 diante da Holanda datou, também, a última convocação simultânea do ex-zagueiro Lúcio e o do ex-meio-campista Kaká para a Canarinho. A quinta lista de Ancelotti, no entanto, tratou de quebrar a escrita.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Aos 19 anos, o camisa nove do Lyon, emprestado pelo Real Madrid, não é novidade em uma lista da seleção nacional mais vezes campeã mundial. Com 14 atuações pelo Brasil, o jovem homem-gol acumula três gols marcados. Em ascensão, o atacante natural de Taguatinga e crescido na região do Céu Azul chamou a atenção do italiano e acabou convocado graças aos números produzidos em 2026. Em 12 jogos, soma seis gols e quatro assistências.
O artilheiro do Brentford, time de menor expressão da Premier League, primeira divisão da Inglaterra, Igor Thiago percorreu caminho diferente. Nascido no Gama, mas crescido na Cidade Ocidental, no Entorno de Brasília, o atleta de 24 anos ouviu o próprio nome em um anúncio de convocação para a Seleção pela primeira vez na carreira. O brasiliense revelado pelas categorias de base do Cruzeiro vive temporada de destaque.
Na temporada 2025/2026 é artilheiro do time da região suburbana do oeste de Londres. São 18 gols marcados em 29 jogos da Premier League. Na lista de marcadores, fica atrás apenas do norueguês Haaland, do Manchester City. O grandalhão nórdico tem 22 bolas na rede.
A temporada do artilheiro também é de recorde. Ao chegar as 16 tentos, superou Roberto Firmino (ex-Liverpool), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Matheus Cunha (Ex-Wolverhampton e atual Manchester United), e se tornou no brasileiro com mais gols marcados em uma única edição de Campeonato Inglês. O trio havia chegado a 15 gols, em outras temporadas.
Agora, para os próximos compromissos da Seleção, a dupla poderá disputar por posição e até mesmo atuar em conjunto. Sob o comando do técnico Keith Andrews, Thiago joga como referência no ataque do time inglês. Com a camisa do Brasil, é alternativa mais física em comparação a outros colegas de posição. Matheus Cunha e João Pedro tem perfis mais móveis, além do próprio Endrick.
O jovem pertencente ao Real Madrid, em contrapartida, pode ser alternativa pela ponta direita. Além de jogar centralizado, também tem atuado pelos flancos sob a batuta do treinador português do Lyon, Paulo Fonseca.
Confira a quinta convocação de Ancelotti à frente do Brasil:
Goleiros:
Alisson (LIverpool-ING)
Bento (Al Nassr-ARA)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Defensores:
Alex Sandro (Flamengo-BRA)
Bremer (Juventus-ITA)
Danilo (Flamengo-BRA)
Douglas Santos (Zenit-RUS)
Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
Ibañez (Al Ahly-ARA)
Leo Pereira (Flamengo-ING)
Marquinhos (PSG-FRA)
Wesley (Roma-ITA)
Meio-campistas:
Andrey Santos (Chelsea-ING)
Casemiro (Man Utd-ING)
Danilo (Botafogo-BRA)
Fabinho (Al Ittihad-ARA)
Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
Atacantes:
Endrick (Lyon-FRA)
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
Igor Thiago (Brentford-ING)
Luiz Henrique (Zenit-RUS)
Matheus Cunha (Man Utd-ING)
Raphinha (Barcelona-ESP)
Rayan (Bournemouth-ING)
Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)
João Pedro (Chelsea-ING)
Confira o calendário da Seleção Brasileira:
- Dia 26 de março (quinta-feira, 17h) - Brasil x França (Brasil jogará com a camisa azul)
- Dia 31 março (terça-feira, 21h) - Brasil x Croácia (Brasil jogará com a camisa amarela)
- Dia 19 de maio (terça-feira) - convocação final para a Copa do Mundo
- Dia 31 de maio (domingo, com horário a ser definido) - despedida do Brasil em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Rio de Janeiro)
- Dia 1º de junho (segunda-feira) - viagem para os EUA para a Copa do Mundo
- Dia 6 de junho (sábado) - último amistoso antes da Copa contra Egito
- Dia 13 de junho (sábado, 19h) - primeiro jogo pela fase de grupos da Copa, contra Marrocos
- Dia 19 de junho (sexta-feira, 22h), segundo jogo pela fase de grupos da Copa, contra Haiti
- Dia 24 de junho (quarta-feira, 19h), segundo jogo pela fase de grupos da Copa, contra Escócia
