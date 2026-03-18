Vasco x Fluminense: clássico pode ser decidido nas laterais

Cuibano e Arana podem ser atalhos para Vasco e Fluminense no clássico no Maracanã - (crédito: Matheus Lima/Vasco e Marcelo Gonçalves/Fluminense)

A vitória de Vasco ou Fluminense no clássico desta quarta-feira (18/3), às 21h30, no Maracanã, pode ter atalho pela esquerda. Depois de deixarem Lucas Piton e Renê no banco na última rodada do Campeonato Brasileiro, os laterais canhotos Guilherme Arana e Cuiabano podem ter a preferência dos técnicos Renato Gaúcho e Luis Zubeldía para a sequência da temporada, em caso de uma noite inspirada. A Globo transmite a partida.

Cuiabano vive o melhor momento desde a chegada ao Vasco. O lateral de 23 anos entrou no segundo tempo contra o Vasco e marcou o gol da virada por 2 x 1, o primeiro com a camisa cruzmaltina. Ganhou a titularidade contra o Cruzeiro e contribuiu com a assistência para Cauan Barros marcar o do empate por 1 x 1. Depois, a partida deslanchou com reviravoltas e o 3 x 3, que culminou na demissão de Tite.

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Em comparação com Piton, Cuiabano oferece mais explosão e capacidade de aceleração. É um jogador capaz de buscar bem a linha de fundo e partir para cima da marcação. Piton é mais cadenciado, necessita de um jogo associativo, com companheiros próximos para tabelas. Se a proposta for defensiva, o ex-Corinthians pode funcionar de maneira mais equilibrada.

O técnico Renato Gaúcho deve repetir a formação com três volantes, com Thiago Mendes assumindo a vaga do suspenso Barros. Nuno Moreira seguirá no ataque ao lado de Andrés Gómez e David. O dono da prancheta, inclusive, inicia uma semana de reencontros com os clubes pelos quais mais se notabilizou. Renato teve sete passagens pelo Fluminense — 1996, 2002-03, 2003, 2007-08, 2009, 2014 e 2025. No ano passado, levou a equipe à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. No domingo, receberá o Grêmio em São Januário pela 8ª rodada. Ele é o treinador com mais partidas (542) e mentor do tri da Libertadores em 2017.

Arana também chegou nesta temporada ao Fluminense, com possibilidade de assumir a titularidade, mas ainda está atrás do veterano Renê. A expectativa do ex-Atlético-MG é de que o gol nos acréscimos, que deu ao tricolor a vitória por 3 x 2 sobre o Athletico-PR mude a hierarquia da posição. Experiência arana tem. Nesta temporada, jogou os clássicos contra os três rivais e não perdeu nenhum no tempo regulamentar: empatou com Flamengo e Vasco e ganhou do Botafogo.

Com Arana titular, Zubeldía ganha um perfil mais agressivo e participativo no ataque, tendo como ponto forte a chegada na área. Com a bola, Arana pode funcionar até como meia. Bom cruzamento e finalização o diferenciam de Renê, dono de um perfil mais conservador e tático.