Messi alcança a marca de 900 gols em partidas oficiais

Acostumado a rivalizar com Cristiano Ronaldo nos tempos de futebol europeu, Lionel Messi entrou na corrida pelo milésimo gol. Nesta quarta-feira (18/3), o craque argentino marcou, aos sete minutos, o primeiro da vitória parcial do Inter Miami sobre o Nashville, pelo jogo de volta da Copa dos Campeões da Concacaf, e alcançou a marca de 900 bolas na rede em partidas oficiais.
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O jogador, eleito oito vezes o melhor do planeta, entra em contagem regressiva para o milésimo aos 38 anos e 267 dias. Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 900 oficiais aos 39 anos e 213 dias, em setembro de 2024. O argentino é dois anos e quatro meses mais novo do que o português e reacende a rivalidade.
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Hoje, a diferença de Lionel Messi para Cristiano Ronaldo é de 65 gols. Cristiano, aos 41 anos, contabiliza 965 por Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr e seleção portuguesa.
A maior parcela de gols de Lionel Messi foi com a camisa do Barcelona: 672 em 778 partidas. Presente em 196 jogos da seleção argentina, colaborou com 115 bolas na rede. Pelo Inter Miami, são 93 comemorações contra 75 pelo Paris Saint-Germain. No total, são 1.143 exibições na carreira, com média de 0,72.
Se consideramos partidas oficiais e amistosos, Messi ostenta 939 bolas na rede. Nesta temporada, o craque argentino marcou cinco gols em quatro jogos à vera. O desempenho leva a crer que tem tudo para disputar a sexta Copa do Mundo da carreira e auxiliar a albiceleste na caça ao quarto título.
Messi também sonha em se tornar o maior artilheiro de Copas do Mundo. Autor de 13 gols em 26 jogos entre as edições de 2006 e 2022 no torneio Fifa, está próximo da sexta participação e três atrás do recordista, o aposentado Miroslav Klose, da Alemanha.
Os números
Barcelona: 672 gols em 778 jogos
Argentina: 15 gols em 196 jogos
Inter Miami: 81 gols em 94 jogos
Paris Saint-Germain: 32 gols em 75 jogos
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