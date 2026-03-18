Superliga: Brasília aposta em Karen contra o Barueri por vaga aos playoffs

O Brasília Vôlei encara o Barueri nesta quinta-feira para escalar a tabela de classificação. No Sesi de Taguatinga, o time candango conta com o apoio da torcida, às 18h30, para empurrar a equipe rumo à sequência de vitórias e ao sonho dos playoffs. Os ingressos partem de R$ 20 (meia) no site ticketfacil.com.br.

Em quadra, a ponteira Karen dos Anjos tem se tornado um dos pilares do técnico Spencer Lee na temporada. Aos 24 anos, a paulista vive um momento brilhante na carreira.

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Natural da Grande São Paulo, o vôlei entrou na vida de Karen por meio da escola. A ponteira sempre foi uma criança muito ativa. Praticava judô e tocava violino. O esporte com a bola tinha um lugar especial no coração dela. A conquista definitiva surgiu quando o professor de educação física sugeriu a participação dela em um teste no Corinthians. Sem expectativa, topou a ideia e passou na peneira com cerca de 300 participantes da seleção.

O esporte ganhou outro significado para Karen. Sempre com o apoio da mãe, Katia Regina, a jovem percebeu que a chavinha havia virado quando começou a treinar em alto nível e percebeu o quanto queria seguir com o vôlei como profissão. "Mesmo com todas as dificuldades financeiras, eu não desisti. Teve momentos em que eu nem tinha dinheiro para o transporte, mas ainda assim eu dava um jeito de ir treinar", relembrou. A paulista entendeu que não era apenas um esporte, mas sim um sonho. "Um sonho", definiu.

Assim como quase todo começo, o de Karen não foi fácil. A falta de condições financeiras e de apoio pesaram na vida da atleta. Ela sempre teve a mãe para ajudá-la. Na vida de atleta, a pressão, cobranças, a necessidade de manter constância e evolução eram desafios a serem enfrentados. Mas, segundo a jogadora, as dificuldades a fortaleceram e ensinaram a valorizar os frutos colhidos.

Em 2018, a confirmação de que precisava: recebeu a convocação para a Seleção Brasileira. “Foi um momento muito marcante para mim. Quando a minha técnica me contou, eu comecei a chorar de tanta felicidade. Eu era muito nova e não tinha noção do quanto aquilo era grandioso dentro do vôlei, então foi tudo muito novo e especial", relembrou.

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A paulista não participou do campeonato, mas viu que era possível vestir a Amarelinha. O feito aumentou a vontade de merecer ser convocada novamente. "Tenho muitos sonhos. Um dos maiores é voltar à Seleção Brasileira, dessa vez para competir e conquistar títulos importantes pelo meu país", revelou. "Também sonho em crescer cada vez mais dentro da Superliga e me consolidar entre as melhores da minha posição", concluiu.

“Fico feliz por poder contribuir dentro de um grupo que trabalha junto e se apoia", afirmou. No Brasília Vôlei, Karen pôde atuar como oposta e ponteira, algo positivo para a jovem na evolução pessoal dentro de quadra. A ponteira afirma se sentir confortável nas duas funções. Atualmente, soma mais de 230 pontos no ataque pelo time do DF.

“Acredito que, tecnicamente, sim. Hoje me sinto uma atleta mais completa, com uma evolução muito grande e uma visão de jogo mais madura dentro de quadra. Lembro muito da minha primeira Superliga. Foi um momento especial, em que eu tive oportunidade de jogar e estava cercada de pessoas que me incentivaram muito. Me marcou bastante. hoje estou no meu melhor momento em termos técnicos, mas carrego com muito carinho aquela primeira experiência”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima