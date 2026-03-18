Em casa, Bahia vence o Red Bull Bragantino e entra no G4 do Brasileirão

Com um primeiro tempo praticamente perfeito, o Bahia garantiu mais três pontos para entrar no G4 da tabela de classificação do Brasileirão. O Tricolor superou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 – gols de Luciano Juba e Erick – e saltou para os quatro primeiros da competição, garantindo o sexto jogo consecutivo sem derrota na temporada.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o triunfo na Fonte Nova, o Bahia entrou de vez no G4 do Brasileirão. O Tricolor chegou a 14 pontos, mesmo com um jogo a menos. Por outro lado, o Bragantino estaciona no meio de tabela com oito pontos em sete jogos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Bahia na frente!
Depois de vencer o Internacional fora de casa na rodada passada, o Bahia queria engatar a segunda vitória consecutiva e manter a sequência de seis jogos sem perder – contando todas as competições. E o Tricolor começou a partida com tudo, abrindo o placar logo aos 17 minutos de partida com um belo gol. Jean Lucas ajeitou de calcanhar para Luciano Juba acertar o ângulo de Tiago Volpi na Fonte Nova. Bahia em vantagem.
De Erick para Erick
Já na reta final do primeiro tempo, o Bahia ampliou sua vantagem no placar da Fonte Nova. Erick Pulga fez grande jogada pela ponta esquerda, invadiu a área e cruzou na direção de Erick. A zaga do Bragantino tentou cortar, mas em um lance de muito azar, cortou em cima de Erick e a bola morreu nas redes de Tiago Volpi para anotar o segundo do Tricolor.
Bragantino acorda
Sem tempo para perder com dois gols de desvantagem no placar, o Bragantino foi tentar buscar o resultado. O time paulista fez de tudo no ataque e tentou de todas as formas furar a forte defesa do Bahia. Quando o sistema defensivo baiano era vencido, o goleiro Ronaldo aparecia para evitar qualquer fagulha de reação por parte do Bragantino. No fim, inclusive, Ronaldo operou dois milagres para manter a sua baliza zerada durante os 90 minutos.
Próximos compromissos
Na próxima rodada, o Bahia vai pegar o avião para viajar até Belém do Pará, onde enfrenta o Remo, no domingo (22), no Mangueirão, às 16h. Já o Red Bull Bragantino joga em casa e recebe o Botafogo, no sábado, dia 21, às 16h.
BAHIA 2×0 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 7ª rodada
Data e horário: 18/3/2026 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Gols: Luciano Juba (17’/1T, 1-0); Erick (40’/1T, 2-0)
BAHIA: Ronaldo; Luciano Juba, Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Acevedo; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor, 15’/2T), Erick, Jean Lucas (Michel Araújo, 35’/2T); Kike Olivera, Erick Pulga (Ademir, 15’/2T) e Willian José (Everaldo, 0’/2T). Técnico: Rogério Ceni.
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Ryan Augusto, Pedro Henrique, Eduardo, Cauê Santos; Fabinho (Alix Vinicius, 0’/2T), Sosa, Rodriguinho (Eric Ramires, 19’/2T); Herrera (Mosquera, 0’/2T), Vinicinho (Davi Gomes, 32’/2T) e Isidro Pitta. Técnico: Renato Gaúcho
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Cartões amarelos: Acevedo, Nestor (BAH); Rodriguinho (RBB)
