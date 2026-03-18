Vasco marca nos acréscimos e vence o Fluminense de virada pelo Brasileirão

O Vasco jogou na raça do início ao fim no clássico desta quarta-feira no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Em clássico do reencontro de Renato Gaúcho com o Fluminense, o técnico sofreu, mas levou a melhor no Maracanã. Nesta quarta-feira (18), o Tricolor abriu dois gols de vantagem, mas o Vasco emplacou uma virada emblemática nos acréscimos e venceu por 3 a 2, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Canobbio e Hércules marcaram para o time das Laranjeiras, mas Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes anotaram para os vascaínos. Assim, o time honrou o apelido de "time da virada".

Com o resultado, o Fluminense desperdiçou a chance de se aproximar dos líderes e fica na quarta colocação, com 13 pontos, enquanto o Vasco subiu para 10ª posição, com oito pontos. Agora, os times voltam a campo no fim de semana pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (21), o Tricolor encara o Atlético, às 18h30, no Maracanã, enquanto o Vasco duela contra o Grêmio, no domingo (22), às 16h, em São Januário.

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Gol relâmpago

Com apenas 54 segundos, o Fluminense contou com o erro do Vasco para abrir o placar. Hugo Moura errou passe na saída de bola. Lucho Costa ficou com a sobra e passou para Canobbio, que acelerou e bateu na saída de Léo Jardim. Depois disso, o Tricolor teve chances de ampliar em finalizações de fora da área com perigo de Martinelli, John Kennedy e Hércules. Lucho Acosta, aliás, até chegou a marcar, mas Savarino, que fez cruzamento, estava em posição irregular. Do outro lado, o Vasco até teve posse de bola, porém teve dificuldades na criação de jogadas por conta de erros de passe. Apenas dois lances assustaram: um cruzamento em que a bola ficou viva na área, mas não sobrou para ninguém e Cuiabano arriscou finalização em que Fábio fez a defesa.

Time da virada

No início da segunda etapa, o Fluminense permaneceu mais presente no ataque, enquanto o Vasco apostou nos contra-ataques. No entanto, foi o Tricolor que ampliou a diferença em um rápido contragolpe. Uma triagulação entre John Kennedy, Savarino e Lucho Acosta, que rolou para Hércules bater de chapa no ângulo de Léo Jardim. Um golaço. Não muito tempo depois, o Cruz-Maltino aproveitou bobeada da zaga tricolor em escanteio e marcou com Nuno Moreira, que chutou no canto de Fábio.

Depois disso, os técnicos promoveram alterações, e a partida ficou mais truncada com poucas chances para os dois lados. Além disso, muitas faltas de ambos os times. Nos minutos finais, o Vasco assumiu o comando do jogo e ficou no campo de ataque. Com muita luta e entrega, o Cruz-Maltino chegou ao empate. Cuiabano lançou a bola na segunda trave. Spinelli subiu desmarcado e deixou tudo igual, aos 42 minutos de jogo. A torcida vascaína inflamou o Maracanã, e passou a energia para os jogadores. Já nos acréscimos, Rojas recebeu no lado esquerdo do ataque e lançou na medida para Thiago Mendes cabecear no cantinho e marcar o terceiro do Vasco.

VASCO 3×2 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 7ª rodada

Data: 18/03/2026 (quarta-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Público/Renda: 28.940 presentes / R$ 1.843.200,00

Gols: Canobbio, 54"/1°T (0-1); Hércules, 8’/2°T (0-2); Nuno Moreira, 13’/2°T (1-2); Spinelli, 42’/2°T (2-2) e Thiago Mendes, 49’/2°T (3-2)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, intervalo), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura (Rojas, intervalo), Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira (Brenner, 34’/2°T), Andrés Gómez (Adson, 23’/2°T) e David (Spinelli, 23’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 34’/2°T), Jemmes, Ignácio, Renê; Martinelli (Otávio, intervalo), Hércules, Lucho Acosta (Ganso, 23’/2°T); Savarino (Serna, 34’/2°T), Canobbio e John Kennedy (Rodrigo Castillo, 23’/2°T). Técnico: Luís Zubeldía.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartão Amarelo: Saldivia, Thiago Mendes (VAS)