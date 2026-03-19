Santos demite Juan Pablo Vojvoda

O argentino Juan Pablo Vojvoda não é mais treinador do Santos. O clube demitiu o treinador após a derrota para o Internacional, na noite desta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. Na competição, a equipe soma seis pontos, com uma vitória, três empates e três derrotas, e ocupa a 16ª colocação.
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O técnico assumiu a equipe no final de agosto do ano passado, com a missão de evitar um novo rebaixamento do Alvinegro. Aos trancos e barrancos, Vojvoda conseguiu completar a missão e ainda classificou o clube para a Copa Sul-Americana.
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O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/bUIntAyvIo
Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026
Entretanto, o argentino não conseguiu evoluir para a temporada. Afinal, o Santos passou sufoco no Campeonato Paulista, quase ficou de fora do mata-mata e foi eliminado pelo Novorizontino, nas quartas de final. Além disso, o rendimento da equipe no Brasileirão não convenceu. Em 15 partidas na temporada, o Peixe venceu apenas quatro, empatou seis vezes e perdeu outras seis.
O treinador deixa o comando da equipe com 43,4% de aproveitamento, com 10 vitórias, 13 empates e 10 derrotas em 32 partidas. Agora, o Peixe busca um novo nome no mercado, que deve ter a pausa da Data Fifa para iniciar o seu trabalho na equipe.
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