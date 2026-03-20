MotoGP: único brasileiro do grid, Diogo Moreira é atração em Goiânia

Diogo Moreira é atração no paddock do MotoGP em Goiânia: distribui autógrafos, tira fotos e conversa com fãs - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um paulista roubou a cena, nesta sexta-feira (20/3), em Goiânia. Natural de Guarulhos, Diogo Moreira foi uma das principais atrações do primeiro dia da segunda etapa da temporada 2026 do MotoGP. Foi uma tarde simbólica e para matar a saudade. O Brasil não tinha uma etapa no principal circuito do motociclismo mundial desde 2004, ou seja, há mais de duas décadas. Também vivíamos o jejum de 18 anos sem pilotos no grid, encerrado neste mês, na Tailândia.

Os momentos de maior tranquilidade de Diogo Moreira em Goiânia foram justamente nas pistas, nos dois primeiros treinos livres para o Grande Prêmio. Fora do asfalto, no paddock, estava o tempo todo rodeado, tamanha a euforia pelo retorno de um brasileiro ao MotoGP após Alex Silva e por competir no país natal.

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Moto GP. Na Foto Piloto Diogo Moreira (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Aos 21 anos, Diogo Moreira vive o sonho depois do título na Moto2 e de pontuar na primeira corrida na elite do motociclismo, com o 13º no GP da Tailândia, o primeiro de 2026. Ontem, teve o 15º melhor tempo (1min22s355), depois de registrar o 18º (1min28s678). No segundo treino livre, sofreu uma queda com nove minutos na mista. Ele se desequilibrou e foi ao chão. Porém, levantou-se rapidamente e continuou.

Diogo Moreira prepara uma homenagem para o ídolo Ayrton Senna, que leva o nome do autódromo de Goiânia. O paulista usará um capacete nas cores verde e amarelo, além de levar o rosto do ícone tricampeão mundial de Fórmula 1.

Moto GP. Na Foto Piloto Diogo Moreira (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os pilotos retornarão ao traçado neste sábado (21/3), a partir das 10h10, para o terceiro treino livre. Mais tarde, haverá a definição do grid de largada. Às 15h, entra em cartaz a corrida sprint. No domingo, também às 15h, será dada a largada para a disputa principal. A ESPN e Disney (streaming) transmitem.