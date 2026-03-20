MotoGP: único brasileiro do grid, Diogo Moreira é atração em Goiânia

Um paulista roubou a cena, nesta sexta-feira (20/3), em Goiânia. Natural de Guarulhos, Diogo Moreira foi uma das principais atrações do primeiro dia da segunda etapa da temporada 2026 do MotoGP. Foi uma tarde simbólica e para matar a saudade. O Brasil não tinha uma etapa no principal circuito do motociclismo mundial desde 2004, ou seja, há mais de duas décadas. Também vivíamos o jejum de 18 anos sem pilotos no grid, encerrado neste mês, na Tailândia.
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Os momentos de maior tranquilidade de Diogo Moreira em Goiânia foram justamente nas pistas, nos dois primeiros treinos livres para o Grande Prêmio. Fora do asfalto, no paddock, estava o tempo todo rodeado, tamanha a euforia pelo retorno de um brasileiro ao MotoGP após Alex Silva e por competir no país natal.
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Aos 21 anos, Diogo Moreira vive o sonho depois do título na Moto2 e de pontuar na primeira corrida na elite do motociclismo, com o 13º no GP da Tailândia, o primeiro de 2026. Ontem, teve o 15º melhor tempo (1min22s355), depois de registrar o 18º (1min28s678). No segundo treino livre, sofreu uma queda com nove minutos na mista. Ele se desequilibrou e foi ao chão. Porém, levantou-se rapidamente e continuou.
Diogo Moreira prepara uma homenagem para o ídolo Ayrton Senna, que leva o nome do autódromo de Goiânia. O paulista usará um capacete nas cores verde e amarelo, além de levar o rosto do ícone tricampeão mundial de Fórmula 1.
Os pilotos retornarão ao traçado neste sábado (21/3), a partir das 10h10, para o terceiro treino livre. Mais tarde, haverá a definição do grid de largada. Às 15h, entra em cartaz a corrida sprint. No domingo, também às 15h, será dada a largada para a disputa principal. A ESPN e Disney (streaming) transmitem.
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