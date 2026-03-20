Confira programação dos brasileiros na primeira fase da Libertadores

A Conmebol informou, nesta sexta-feira (20/3), a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores. A primeira rodada será disputada entre os dias 7 e 9 de abril. Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Mirassol são os times brasileiros que estão na disputa.
Os dois primeiros colocados de cada grupo, portanto, avançam às oitavas de final. Além disso, os que terminaram em terceiro das chaves vão para a Sul-Americana. Estes encaram os segundo-colocados em um formato de playoff para saber que avança às oitavas da segunda principal competição do continente.
Quem levar a Libertadores (cuja final será dia 29, em Montevidéu, no Uruguai) embolsará US$ 25 milhões (R$ 131 milhões). No entanto, com as premiações por avanço de fases e vitórias, poderá somar no fim das contas até US$ 40 milhões (R$ 210 milhões).
Palmeiras
8/04 às 21h30: Junior x Palmeiras, em Cartagena
16/4 às 19h: Palmeiras x Sporting Cristal, no Allianz Parque
29/4 às 21h30: Cerro Porteño x Palmeiras, no Nueva Olla
5/5 às 19h: Sporting Cristal x Palmeiras, no Nacional de Lima
20/5 às 21h30: Palmeiras x Cerro Porteño, no Allianz Parque
28/5 às 19h: Palmeiras x Junior Barranquilla, no Allianz Parque
Corinthians
9/4 às 21h: Platense x Corinthians, em Vicente López
15/4 às 21h30: Corinthians x Santa Fe, na Neo Química Arena
30/4 às 21h: Corinthians x Peñarol, na Neo Química Arena
6/5 às 21h30: Santa Fe x Corinthians, no El Campín
21/5 às 21h30: Peñarol x Corinthians, no Campeón del Siglo
27/5 às 21h30: Corinthians x Platense, na Neo Química Arena
Fluminense
7/4 às 19h: Deportivo La Guaira x Fluminense, no Olímpico de la UCV
15/4 às 21h30: Fluminense x Independiente Rivadavia, no Maracanã
30/4 às às 19h: Bolívar x Fluminense, no Hernando Siles
6/5 às 21h30: Independiente Rivadavia x Fluminense, no Malvinas Argentinas
19/5 às 19h: Fluminense x Bolívar, no Maracanã
27/5 às 21h30: Fluminense x Deportivo La Guaira, no Maracanã
Flamengo
8/4 às 21h30: Cusco x Flamengo, no Inca Garcilaso de la Vega
16/4 às 21h30: Flamengo x Independiente Medellín, no Maracanã
29/4 às 21h30: Estudiantes x Flamengo, no Jorge Luis Hirsch
7/5 às 21h30: Independiente Medellín x Flamengo, no Atanasio Girardot
20/5 às 21h30: Flamengo x Estudiantes, no Maracanã
26/5 às 21h30: Flamengo x Cusco, no Maracanã
Cruzeiro
7/4 às 19h: Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Monumental de Guayaquil
15/4 às 19h: Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão
28/4 às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors, no Mineirão
6/5 às 23h: Universidad Católica x Cruzeiro, no San Carlos de Apoquindo
19/5 às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera
28/5 às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão
Mirassol
8/4 às 19h: Mirassol x Lanús, no Maião
14/4 às 23h: LDU x Mirassol, no Casa Blanca
29/4 às 19h: Mirassol x Always Ready, no Maião
7/5 às 19h: Mirassol x LDU, no Maião
19/5 às 21h: Always Ready x Mirassol, no Municipal El Alto
26/5 às 19h: Lanús x Mirassol, no La Fortaleza
