NBB: Brasília bate o Corinthians e amplia invencibilidade em casa

A campanha do Brasília como mandante na temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) é quase irretocável. Em 14 jogos como anfitrião no Ginásio Nilson Nelson, ostenta 13 vitórias e apenas a derrota para o Pinheiros, no início da competição, em 1º de novembro de 2025, por 67 x 69. O último triunfo em casa adicionado à caderneta da companhia do Distrito Federal foi sobre o Corinthians, nesta sexta-feira (20/3), por 89 x 74.
O Brasília divide o posto de melhor mandante justamente com o Pinheiros. O time da capital paulista venceu 15 e perdeu uma em casa, para o Sesi Franca, em 21 de outubro de 2025, por 87 x 69, e lidera a disputa. Neste sábado (21/3), visita o Vasco, às 16h.
O ala-armador Buiú foi cestinha da partida, com 20 anotados. O pivô Brunão foi, novamente, o destaque dos rebotes, com 11. O armador argentino Facundo Corvalán distribuiu sete assistências para o time do DF.
Com a vitória, o Brasília desbancou o Corinthians e assumiu a quinta colocação do Novo Basquete Brasil e jogou os paulistas para a sexta posição. O campeonato nacional classifica ao mata-mata 16 dos 18 clubes participantes. Os dois piores são rebaixados.
Não resta muito tempo de comemoração para o Brasília. Na segunda-feira (20/3), o time da capital federal recebe o Mogi Basquete no Nilson Nelson. Depois do duelo, restarão cinco confrontos até o fim da temporada regular, contra Flamengo, Pato Basquete, São José, Sesi Franca e Bauru.
