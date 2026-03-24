Superliga Feminina: Brasília visita Fluminense na saideira da temporada

Garantido na Superliga Feminina na temporada de 2026/2027, o Brasília Vôlei se despede nesta terça-feira desta edição contra o Fluminense, às 21h, no Rio de Janeiro, com o sentimento de dever cumprido pela manutenção na elite e uma pontinha de dor no coração por ter faltado pouco para acessar os playoffs. O getv (YouTube) anuncia a transmissão.
A tendência é que a equipe comandada pelo técnico Spencer Lee encerre a temporada na nona colocação, ou seja, uma acima da zona de classificação para as quartas de final. O time candango não tem possibilidade de alcançar o oitavo colocado Mackenzie.
Diante disso, a partida contra o Fluminense vale a busca pela oitava vitória contra um adversário forte. A trupe carioca ocupa o sexto lugar e tem vaga confirmada na sequência da competição para enfrentar provavelmente o Osasco no confronto direto. Todas as partidas serão disputadas nesta terça para a definição de todos os duelos dos playoffs.
“No início, os nossos objetivos audaciosos eram de figurar nos playoffs”, lamenta Spencer Lee em entrevista ao Correio Braziliense, satisfeito com o protagonismo das jogadoras nas últimas partidas. “A Karen conquistou o Troféu Viva Vôlei contra Sorocaba, a Gabi conquistou contra o Mackenzie e a Duda na vitória contra o Barueri”, exalta o treinador do Brasília Vôlei.
Última rodada
Terça-feira, 24/3/2026
21h: Osasco/São Cristóvão Saúde x Sesi Bauru – Sportv2 e VBTV
21h: Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie – Sportv3 e VBTV
21h: Paulistano Barueri x Sancor Maringá – Sportv4 e VBTV
21h: Gerdau Minas x Renasce Sorocaba – VBTV
21h: Dentil/Praia Clube x Tijuca – VBTV
21h: Fluminense x Brasília Vôlei– GETV
