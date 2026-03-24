Superliga Feminina: Brasília visita Fluminense na saideira da temporada

Depois de cumprir a missão de se manter na elite na próxima temporada, o time candango enfrenta o tricolor carioca às 21h, na Cidade Maravilhosa, na última exibição nesta edição do torneio nacional

O Brasília Vôlei vem de duas vitórias, ambas insuficientes para manter a equipe na disputa pelo acesso aos playoffs - (crédito: Rogério Guerreiro)
Garantido na Superliga Feminina na temporada de 2026/2027, o Brasília Vôlei se despede nesta terça-feira desta edição contra o Fluminense, às 21h, no Rio de Janeiro, com o sentimento de dever cumprido pela manutenção na elite e uma pontinha de dor no coração por ter faltado pouco para acessar os playoffs. O getv (YouTube) anuncia a transmissão. 

A tendência é que a equipe comandada pelo técnico Spencer Lee encerre a temporada na nona colocação, ou seja, uma acima da zona de classificação para as quartas de final. O time candango não tem possibilidade de alcançar o oitavo colocado Mackenzie.

Diante disso, a partida contra o Fluminense vale a busca pela oitava vitória contra um adversário forte. A trupe carioca ocupa o sexto lugar e tem vaga confirmada na sequência da competição para enfrentar provavelmente o Osasco no confronto direto. Todas as partidas serão disputadas nesta terça para a definição de todos os duelos dos playoffs.

“No início, os nossos objetivos audaciosos eram de figurar nos playoffs”, lamenta Spencer Lee em entrevista ao Correio Braziliense, satisfeito com o protagonismo das jogadoras nas últimas partidas. “A Karen conquistou o Troféu Viva Vôlei contra Sorocaba, a Gabi conquistou contra o Mackenzie e a Duda na vitória contra o Barueri”, exalta o treinador do Brasília Vôlei.

Última rodada

Terça-feira, 24/3/2026

21h: Osasco/São Cristóvão Saúde x Sesi Bauru – Sportv2 e VBTV
21h: Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie – Sportv3 e VBTV
21h: Paulistano Barueri x Sancor Maringá – Sportv4 e VBTV
21h: Gerdau Minas x Renasce Sorocaba – VBTV
21h: Dentil/Praia Clube x Tijuca – VBTV
21h: Fluminense x Brasília Vôlei– GETV

Saiba Mais

postado em 24/03/2026 13:23 / atualizado em 24/03/2026 13:34
