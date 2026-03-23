Candangão 2026: Bicampeão, Gama emplaca quatro na seleção do campeonato

A seleção do campeonato e Luiz Carlos Souza, técnico da formação ideal da edição do Candangão 2026 - (crédito: Luã Tomasson)

Michael (Sobradinho); Michel Henrique (Gama), Pedro Medeiros (Sobradinho) Darlan (Gama) e Renan (Capital); Moisés (Gama) Talisca (Samambaia) e Lila (Samambaia); Marquinhos (Ceilândia), Felipe Clemente (Gama) e Vitor Xavier (Samambaia). Essa é a seleção do Campeonato do Distrito Federal eleita e homenageada nesta segunda-feira numa cerimônia em uma restaurante no Pontão do Lago Sul. Luiz Carlos Souza ganhou como técnico.

O colégio eleitoral teve jogadores e técnicos que votavam a cada rodada. Os treinadores, por exemplo, apontavam três atletas do time adversário. Houve premiação em outras categorias. Lima (Capital) ganhou como revelação. Felipe Clemente foi eleito o Craque da Galera. Sávio Sampaio, o melhor árbitro. Leila Cruz e Daniel Henrique, os assistentes.

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Bicampeão, o Gama teve o maior número de representantes na equipe ideal. O Alviverde aparece com o lateral-direito Michel Henrique, o zagueiro Darlan, o volante Moisés, o atacante Felipe Clemente e o dono da prancheta Luís Carlos Souza.

O destaque principal ficou para Clemente. O artilheiro também foi eleito o Craque da Galera. O Gama conquistou o bicampeonato de forma invicta e consolidou a campanha com a defesa menos vazada, com seis gols, e segurando o 0 x 0 na final, antes das penalidades.

O Sobradinho tem apenas dois jogadores na seleta lista: o goleiro Michael e o zagueiro Medeiros. Uma das equipes que surpreendeu durante o campeonato, o Samambaia teve três jogadores escolhidos. O volante Pedro Talisca, o meio-campista Lila e o atacante e vice-artilheiro Vítor Xavier, pelo segundo ano consecutivo. O lateral-esquerdo Renan (Capital) e o atacante Marquinhos (Ceilândia), terminam de compor os "Melhores do Candangão 2026".

Aos 21 anos, o meia Walmer Lima recebeu o prêmio de Revelação do torneio doméstico. Por fim, a última categoria premiada na cerimônia de encerramento foi a equipe de arbitragem. Sávio Sampaio como Árbitro Central, a Árbitra Assistente Fifa Leila Cruz e o Árbitro Assistente 2 Daniel Henrique foram os homenageados.

Em quarto lugar na disputa, a equipe do Samambaia faturou R$100 mil; o Ceilândia levou para casa R$ 150 mil; o vice-campeão Sobradinho ganhou R$250 mil e o Gama ficou com o bolso cheio ao faturar R$ 1 milhão.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima