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Na prorrogação, Brasília bate o Mogi e amplia sequência invicta no DF

Equipe do Distrito Federal sofre para forçar o tempo extra, mas corrige a rota, vence por 72 x 69 e alcança a marca de 11 triunfos seguidos no Ginásio Nilson Nelson

O pivô Brunão se aproveitou da estatura de 2,02m para ajudar o Brasília na prorrogação - (crédito: Luiz Eduardo/@Lsmarkesfotos)
O pivô Brunão se aproveitou da estatura de 2,02m para ajudar o Brasília na prorrogação - (crédito: Luiz Eduardo/@Lsmarkesfotos)

Foi por um fio, mas o Brasília manteve a sequência invicta como mandante do Novo Basquete Brasil (NBB). Depois de 10 triunfos consecutivos no Ginásio Nilson Nelson, o time do Distrito Federal viveu perigosamente contra o Mogi, levou a partida para a prorrogação, mas triunfou por 72 x 69 no duelo desta segunda-feira (23/3). 

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O Brasília chega a 11 triunfos seguidos como anfitrião e ao 14º na temporada. Assim como o líder Pinheiros, o representante da capital federal na elite do basquete nacional perdeu apenas uma em casa. A última derrota foi justamente contra os paulistanos, em 1º de novembro de 2025, por 69 x 67. 

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Acostumado a ser o garçom das partidas, o armador argentino do Brasília, Facundo Corvalán, viveu noite de cestinha, com 22 pontos anotados. O ala americano do Mogi, Charles Hinkle, foi o destaque paulista, com 18 anotados. 

Para conquistar a vitória, o Brasília precisou ter sangue frio O time correu o risco da derrota até os últimos segundos do quarto final, mas conteve os ânimos para levar o jogo à prorrogação, por 62 x 62.

No tempo extra, brilhou a estrela de Rafael Paulichi, com bola de três trivial. Brunão e Corvalan também colaboraram na quinta parcial. Daniel Von Haydin foi providencial ao converter o chute para três a três segundos do fim.

Em toda a temporada 2025/2026, o Brasília ostenta 24 triunfos e nove derrotas. O time comandado por Dedé Barbosa é o quinto colocado da disputa com 20 clubes e disputará o mata-mata com os 16 melhores do campeonato. 

Restam quatro jogos na primeira fase para o Brasília. O próximo compromisso será na quarta-feira (25/3), às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson, contra o Flamengo, terceiro colocado na classificação. Até 18 de abril, o time do DF enfrentará, em casa, São José, Sesi Franca e Bauru.

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Foi por um fio, mas o Brasília manteve a sequência invicta como mandante do Novo Basquete Brasil (NBB). Depois de 10 triunfos consecutivos no Ginásio Nilson Nelson, o time do Distrito Federal viveu perigosamente contra o Mogi, levou a partida para a prorrogação, mas triunfou por 70 x 70 no duelo desta segunda-feira (23/3). 


O Brasília chega a 11 triunfos seguidos como anfitrião e ao 14º na temporada. Assim como o líder Pinheiros, o representante da capital federal na elite do basquete nacional perdeu apenas uma em casa. A última derrota foi justamente contra os paulistanos, em 1º de novembro de 2025, por 69 x 67. 


Acostumado a ser o garçom das partidas, o armador argentino do Brasília, Facundo Corvalán, viveu noite de cestinha, com 22 pontos anotados. O ala americano do Mogi, Charles Hinkle, foi o destaque paulista, com 18 anotados. 

Para conquistar a vitória, o Brasília precisou ter sangue frio O time correu o risco da derrota até os últimos segundos do quarto final, mas conteve os ânimos para levar o jogo à prorrogação, por 62 x 62.


No tempo extra, brilhou a estrela de Rafael Paulichi, com bola de três trivial. Daniel Von Haydin, Brunão e Corvalan também colaboraram na quinta parcial.


Em toda a temporada 2025/2026, o Brasília ostenta 24 triunfos e nove derrotas. O time comandado por Dedé Barbosa é o quinto colocado da disputa com 20 clubes e disputará o mata-mata com os 16 melhores do campeonato. 


Restam quatro jogos na primeira fase para o Brasília. O próximo compromisso será na quarta-feira (25/3), às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson, contra o Flamengo, terceiro colocado na classificação. Até 18 de abril, o time do DF enfrentará, em casa, São José, Sesi Franca e Bauru.


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/03/2026 22:29 / atualizado em 23/03/2026 22:30
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