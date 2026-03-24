Hotel se posiciona após polêmica envolvendo enteada de Jorginho e Chappell Roan

Assessoria do hotel se manifesta sobre polêmica envolvendo enteada de Jorginho, do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação Flamengo e Instagram)

O Palácio Tangará emitiu, ainda que brevemente, sua versão na polêmica envolvendo familiares do volante Jorginho, do Flamengo, e a cantora Chappell Roan. Procurado pela imprensa, o hotel negou qualquer vínculo com a abordagem à enteada do jogador dentro de suas dependências, em São Paulo. O esclarecimento ocorre após a artista afirmar que o segurança envolvido não integrava sua equipe, deslocando a discussão para origem da intervenção horas antes do Lollapalooza.

A assessoria do Palácio informou à equipe do portal Leo Dias que não tem autorização para comentar situações relacionadas a hóspedes. Ainda assim, registrou que as declarações do Jorginho e esposa deixam claro que o hotel não está envolvido na situação com a cantora.

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O esclarecimento converge com o relato de Catherine Harding, esposa do volante. Em vídeo, ela contestou parte da versão dada pela cantora ao afastar qualquer ligação do estabelecimento com a abordagem do segurança. Em contrapartida, não pôde confirmar se o responsável fazia parte ou não da equipe da artista.

Abordagem à enteada de Jorginho

Catherine detalhou, em vídeo, o comportamento do segurança e a forma como ele se aproximou. "Sei que Chappell respondeu dizendo que não era um segurança dela e que ela não fez isso, mas sei que o segurança não era do hotel", afirmou.

Na sequência, ela indicou não saber se realmente houve solicitação direta da cantora, mas atribuiu à artista a responsabilidade sobre quem atua em seu entorno. Catherine afirmou que o segurança "teve um tom agressivo" e "intimidador" ao se aproximar da mesa em que tomava café com a filha.

"Espero que, se realmente não foi pedido dela, que ela aprenda a não deixar pessoas que trabalham com ela tratarem outras pessoas assim", prosseguiu.

A polêmica

O caso começou na manhã de sábado (21/3), ainda dentro do hotel, poucas horas antes da apresentação de Chappell Roan. Catherine tomava café com a filha de 11 anos, fã da artista, quando percebeu a presença da cantora no local.

De acordo com o relato, a criança se aproximou para conferir se era mesmo a cantora e, do jardim, sorriu antes de retornar à mesa. Não houve tentativa de interação direta. Ela não tinha o seu telefone, não tentou tirar foto, nem tentou abordar ela. Ela literalmente não fez nada, só olhou e sorriu para ela", disse Catherine.

Logo após retornar à mesa, um segurança que cercava a mesa da cantora se aproximou e iniciou a abordagem. Catherine disse que o segurança acusou a menina de assédio e reclamou do comportamento, reiterando a falta de respeito à privacidade da artista.

Versão de Chappell Roan

A cantora confirmou que não houve contato e disse nem ter percebido a presença da criança, tampouco da mãe. Em vídeo, reforçou que o segurança não pertence à sua equipe pessoal e sugeriu que a ação partiu de terceiros ou da segurança do local.

Não odeio pessoas que são fãs da minha música, não odeio crianças. Isso é loucura. Em seguida, dirigiu-se diretamente à família: Peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter deduzido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso.

@pinkponyarchive chappell roan via instagram stories. #chappellroan original sound – chappell roan archive

Após o ocorrido, a criança desistiu de ir ao show, mas participou dos demais dias do festival.