Gols contra seleções europeias são trunfo de Endrick com Ancelotti

Endrick marcou gols contra Inglaterra e Espanha no Wembley e no Santiago Bernabéu - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O amistoso da Seleção Brasileira contra a França, nesta quinta-feira (26/3), às 17h, em Boston, coloca Endrick diante de um cenário no qual tem sido decisivo: marcar contra europeus. Em um ciclo com poucos jogos diante de países do Velho Continente, o atacante aproveitou ao máximo as oportunidades e chega como o principal artilheiro do Brasil nesse recorte.

Desde o início da preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrentou apenas duas equipes europeias — Inglaterra e Espanha —, e Endrick marcou em ambas as partidas. Foram dois gols em apenas 64 minutos em campo, média de um a cada 32 minutos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O primeiro garantiu a vitória por 1 x 0 sobre a Inglaterra, em Wembley. Na ocasião, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar no estádio em jogos de seleções, aos 17 anos. O gol também o colocou entre os mais precoces da história do Brasil.

Dias depois, voltou a balançar as redes no empate por 3 x 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu. Endrick precisou de apenas quatro minutos para marcar, em atuação que reforçou a capacidade de impacto mesmo com pouco tempo em campo.

Convocado por Carlo Ancelotti, o atacante retorna à Seleção após um período fora das listas e soma, até aqui, três gols pela equipe principal. O último deles foi na vitória sobre o México, em junho de 2024.

No futebol europeu, Endrick também vive bom momento. Pelo Olympique Lyonnais, acumula seis gols e cinco assistências em 14 partidas, com participação direta em gols que o colocam entre os jovens mais produtivos das principais ligas do continente.

O segundo amistoso da Seleção Brasileira nesta Data Fifa será no dia 31, contra a Croácia, em Orlando.