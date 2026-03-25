Gama coloca moral local à prova regionalmente na Copa Centro-Oeste

Campeão invicto do Campeonato Candango ao bater o Sobradinho nos pênaltis no último sábado, o Gama teve pouquíssimo tempo para comemorar. Nesta quarta-feira (25/3), o time alviverde volta a campo para abrir a participação na Copa Centro-Oeste e elevar para o âmbito regional o moral construído com a conquista do 15º local. O rival da estreia será o Porto Vitória, às 19h30, no Estádio Kleber Andrade. A Romário TV transmite ao vivo no YouTube.

Até aqui, a temporada 2026 do alviverde tem sido praticamente irretocável. Além do título candango conquistado sem derrotas, o Gama teve boa participação na Copa do Brasil, na qual acabou eliminado nos pênaltis diante do Goiás. O time do técnico Luís Carlos Souza é, inclusive, um dos cinco invictos no universo dos 156 clubes envolvidos nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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Apesar da boa fase técnica, a equipe terá de driblar o pouco tempo de descanso até jogar contra o Porto Vitória. No domingo, o time celebrou o título do Distrito Federal. Na segunda-feira, os jogadores trabalharam e também cumpriram compromissos relacionados à conquista. Ontem, o elenco alviverde viajou pela manhã e, de tarde, treinou para encerrar a preparação.

"Sempre tem alguma coisa para ajustar e fazer. Vamos sentar e conversar. Mas temos um grupo muito qualificado. O Gama tem calendário cheio neste ano e em 2027. Dá uma certa tranquilidade para a gente trabalhar", destacou o treinador alviverde.

Em 2026, a Copa Verde está com um novo formato. Ao todo, são 24 clubes da região Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo. São dois blocos com 12 equipes em cada: a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. Os campeões de cada torneio disputam a taça da Copa Verde, além de garantir uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Dentro de cada chave regional, os clubes foram divididos em novamente em dois grupos.

Em turno único, os times se enfrentam dentro das chaves A e B, os melhores colocados garantem a classificação para as quartas de final. Na sequência, semifinal e final, com jogos de ida e volta. Outra novidade para a temporada, é a transmissão do torneio no canal da CBF TV, Sportynet e do Canal do Benja.

Mesmo com as mudanças, o Gama está acostumado com a competição. Em 2016, o maior feito do Periquito na competição: chegaram à final do certame e finalizaram a campanha com o vice-campeonato. Há 10 anos, o Alviverde enfrentou o Paysandu na decisão pelo título. As equipes empataram no jogo de ida e, no segundo confronto, o Gama venceu o Papão por 2 x 1, mas o resultado não foi o suficiente para o clube candango levantar a taça.