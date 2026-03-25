Capital estreia na Copa Centro-Oeste e recebe o Primavera-MT, em casa

Luisinho fará o segundo jogo à frente do Capital. No primeiro, caiu na Copa do Brasil diante do Operário - (crédito: Ueslei Costa/Capital)

Após a eliminação na Copa do Brasil para o Operário por 2 x 0, o Capital entra em campo para estrear pela Copa Centro-Oeste, nesta quarta-feira (25/3). No Estádio JK, o Coruja recebe o Primavera-MT, às 19h15. Agora, com mais tempo para poder trabalhar o time, o técnico Luizinho Vieira pôde organizar e dar à equipe mais identidade e ajustar a parte tática. A expectativa do grupo é de começar com o pé direito para fazer uma boa competição.

No confronto contra o time de Ponta Grossa, pela Copa do Brasil, Luizinho Vieira estava estreando como dono da prancheta do Capital. Até aquela altura, o professor não tinha tido muito tempo para mexer, de fato, no grupo. Mas, com quase duas semanas de folga dos gramados, o elenco tricolor conseguiu ter uma troca com o treinador que, contente, avalia positivamente o período focado nos treinos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Luisinho Vieira está seguro com a equipe, para ele o desejo é propor um jogo forte e de imposição contra os adversários. “Acho que o torcedor vai gostar do que vai ver. Um time que vai ser chato, é uma frase que eu gosto de usar. Uma equipe com muita ambição de buscar a bola, com o objetivo de nós chegarmos sempre com muito perigo ao gol do adversário”, afirmou.

Eleito o melhor lateral-esquerdo do Candangão, Renan também mostrou estar alinhado com as ideias do técnico. O jogador também reforçou a importância de poder começar a Copa Centro-Oeste em casa. “Nós tivemos um tempo para nos prepararmos após o jogo que tivemos na Copa do Brasil. Nosso time está focado, queremos estrear com o pé direito, principalmente por estarmos dentro de casa”, pontuou.

A fase do Primavera-MT não é a das melhores. O time chega para a disputa após uma sequência negativa no Campeonato Mato-Grossense e ter a infelicidade de ser rebaixado no certame regional. No último jogo da equipe, também válido pela Copa do Brasil, os sul-mato-grossenses foram eliminados pelo Atlético Goianiense por 1 x 0, na segunda fase.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz