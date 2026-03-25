NBB: Brasília aposta no poder como mandante para bater o Flamengo

É quase impossível parar o poderoso Brasília Basquete em casa. Na última segunda-feira (23/2), o ET conquistou a vitória na prorrogação contra o Mogi por 72 x 69. Nesta quarta-feira (25/3), é a vez dos Extraterrestres receberem o Flamengo, no Ginásio Nilson Nelson, às 20h15, para buscar manter sequência invicta no NBB. Em quinto lugar na competição, o time de Dedé Barbosa entra na reta final da primeira fase e, podendo subir na tabela, buscará proveito na sequência como anfitrião até o mata-mata.

Arrancar uma vitória do Mogi não foi fácil, mas nada é impossível quando se trata do Brasília Basquete dentro de casa. Ao final do jogo, Allan Beller mandou um recado sobre a força da equipe na capital federal. “Cara, em Brasília, a gente manda. No final é isso que importa. Chegamos ao final do jogo, decidimos, matamos a bola e a invencibilidade em casa continua. Vamos levar isso para os playoffs”, celebrou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Contra o adversário desta quarta-feira, o retrospecto das noites no Nilson Nelson costumam ser de grande desafio. Sempre que o rubro-negro vem a Brasília, o ginásio costuma receber um público maior do que o normal. Dentro de quadra, a disputa é bastante acirrada entre as equipes já que, na capital, o Flamengo também tem um aproveitamento alto e incomoda o ET. Sem um número exato, as estimativas apontam que o Flabasquete tem por volta de 12 a 15 vitórias como visitante no quadradinho.

O argentino Corvalán analisou o confronto e conta com o apoio dos tocadores para conquistar a vitória. “Sabemos que será um jogo muito duro, contra uma equipe que vem em uma sequência muito boa na competição. É uma grande oportunidade para quebrarmos a sequência deles e seguir forte na temporada. Jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, a gente fica ainda mais forte e confiante para buscar essa vitória”, declarou.

O Flamengo é o vice-líder da competição e está há três jogos sem perder. Na última segunda-feira (23/3), derrotou, em casa, o Paulistano por 84 x 79. O duelo entre Brasília e os cariocas promete emoção para os fãs de basquete.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

Saiba Mais Esportes Capital estreia na Copa Centro-Oeste e recebe o Primavera-MT, em casa

Capital estreia na Copa Centro-Oeste e recebe o Primavera-MT, em casa Esportes Alex Sandro deve desfalcar Flamengo por até três semanas

Alex Sandro deve desfalcar Flamengo por até três semanas Esportes Ancelotti sobre ausência de Neymar na Seleção: "Eu observo tudo"

Ancelotti sobre ausência de Neymar na Seleção: "Eu observo tudo" Esportes Zico, o Samurai de Quintino: um gol de placa contra o machismo

Zico, o Samurai de Quintino: um gol de placa contra o machismo Esportes Itália quer espantar fantasmas e voltar à Copa do Mundo

Itália quer espantar fantasmas e voltar à Copa do Mundo Esportes Gama coloca moral local à prova regionalmente na Copa Centro-Oeste