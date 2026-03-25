Mbappé nega erro médico no Real Madrid e rebate polêmica

Kylian Mbappé negou, nesta quarta-feira (25/3), qualquer erro do departamento médico do Real Madrid na avaliação de sua lesão no joelho esquerdo. Em entrevista coletiva antes do amistoso contra a Seleção Brasileira, o atacante francês rebateu as informações que circularam na imprensa.

A polêmica começou após o jornalista Daniel Riolo afirmar que o clube teria examinado o joelho errado do jogador, que sentia dores na perna esquerda. Mbappé foi direto ao ponto e disse que essa versão não é verdadeira. "A informação de que examinaram o joelho errado não é verdadeira", disse. O atacante admitiu, porém, que a falta de comunicação pode ter contribuído para os rumores.

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"Sou talvez indiretamente responsável por isso, porque quando não se fala sobre o que se tem, abre-se espaço para todas as interpretações", explicou.

O atacante também fez questão de destacar a relação com o clube durante a recuperação. "Com o Real Madrid, sempre tivemos uma comunicação muito clara, tanto no início da recuperação em Madri quanto em Paris, onde fui acompanhado pela equipe do clube. Não há problema nenhum", afirmou.

Sem demonstrar preocupação, Mbappé afirmou que está focado no presente. 'Nunca fui um jogador de me arrepender. Penso no agora e no futuro próximo. Estou feliz por me sentir bem com os dois joelhos e em boas condições", disse.

Mbappé está disponível para enfrentar a Seleção Brasileira

Por fim, o francês se colocou à disposição para o amistoso contra o Brasil. "Estou pronto para jogar, para começar. O treinador fará as suas escolhas", garantiu. Mesmo assim, o técnico Didier Deschamps evitou confirmar a presença do atacante entre os titulares. Este será o primeiro jogo da seleção europeia em 2026.

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos, no primeiro compromisso das seleções nesta Data Fifa de março.