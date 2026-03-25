Sylvinho tenta manter sequência histórica de treinadores brasileiros na Copa

A Albânia entra em campo nesta quinta-feira (26/3), em um jogo crucial da sua história no futebol. Os Vermelhos e Pretos visitam a Polônia em um jogo decisivo pela repescagem, para manter viva a esperança de disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez. Entretanto, o confronto também é aguardado no Brasil, já que pode derrubar uma escrita histórica do nosso país.

Afinal, desde a primeira Copa do Mundo, o Brasil sempre teve treinadores trabalhando na competição. Inclusive, Carlo Ancelotti será o primeiro estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira em um Mundial. Com isso, Sylvinho, treinador da Albânia, se torna a última esperança para que a escrita não seja interrompida.

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"Eu descobri rápido isso, logo depois do jogo contra Andorra. No dia seguinte recebi uma mensagem falando isso, uma pessoa que não é do mundo do futebol. Obrigado, me aliviou e me deu uma responsabilidade imensa. Se ocorrer, para mim vai ser um orgulho imenso. Primeiramente pela Albânia, óbvio. Depois, a nível individual, representar o Brasil em uma Copa é de um status, por tudo que a Seleção representa no mundo, e claro, um treinador está inserido nisso. Espero que possa conseguir, se for ficarei muito feliz, repito, não mais do que pela Albânia estar lá", afirmou o técnico em entrevista ao portal ge.

Quem já conseguiu o feito

Não seria a primeira vez que um brasileiro comandaria outra seleção na Copa. Outros seis treinadores já conseguiram essa façanha. Com destaque para Carlos Alberto Parreira, que comandou o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita em mundiais. Junto com ele, estão Otto Glória, Portugal em 1966, Elba de Pádua Lima, Peru em 1982, José Faria, Marrocos em 1986, Renê Simões, Jamaica em 1998, e Marcos Paquetá, Arábia Saudita em 2006.

Entretanto, uma vitória contra os poloneses ainda não garantiria a vaga albanesa na Copa. Caso avance, a seleção de Sylvinho ainda terá pela frente o vencedor do confronto entre Ucrânia e Suécia, fora de casa, para decidir a vaga no Mundial.