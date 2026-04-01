Endrick revela medo antes de brilhar contra a Croácia

A estrela de Endrick apareceu na vitória da Seleção Brasileira sobre a Croácia, nesta terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. O atacante de 19 anos, que entrou no segundo tempo, participou de dois gols. Após o jogo, o jogador revelou que estava com medo antes do amistoso. No entanto, uma mensagem de sua esposa o acalmou.

"Não vou mentir, eu estava com esse ‘senso de urgência’, pensando que ‘tenho que ir bem’. Mas, depois que ela (esposa) falou o que Deus tinha a falar para mim, eu tirei toda a pressão do meu corpo, tirei todo o medo do meu corpo. (…) Perdi o medo, perdi o ‘senso de urgência'", destacou.

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Depois do apito final, Endrick foi à lágrimas, no Camping World Stadium. O jovem atleta, aliás, afirmou que tenta viver dia após dia para carimbar sua vaga na Copa do Mundo. Ele, aliás, já deixou uma "pulga atrás da orelha" de Ancelotti.

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"Vivo dia após dia, não tem coisa melhor que entregar nas mãos de Deus e seguir o caminho que Ele traça. Isso que estou fazendo. Vou trabalhar dia após dia. (…) Eu pensei: ‘se for a vontade de Deus e do Mister de eu entrar, seja os minutos que forem, vou dar minha vida para representar nossa nação", disse.

Tanto no segundo como no terceiro gols do Brasil houve participação de Endrick, em contra-ataques. No segundo, ele foi derrubado por Sutalo na área, e o árbitro interpretou como pênalti pênalti. Igor Thiago, assim, marcou após cobrança. Depois disso, o camisa 19 deu passe Martinelli, que num chute diagonal e rasteiro, colocou a bola no canto esquerdo.