Ciao Itália, Vergonha", "humilhação": a repercussão da eliminação

A Itália virou meme nas redes sociais pela terceira Eliminatória para a Copa do Mundo consecutiva - (crédito: Foto: Reprodução L'Équipe)

A imprensa internacional deu grande destaque para a eliminação da Itália para a fase de grupos da Copa do Mundo. Todos lembraram que, pela terceira vez seguida, a Azzurra é uma tragédia em campeonatos mundiais, caindo nas eliminatórias. Foi assim em 2012 (Suécia), 2022 (Macedônia do Norte) e agora, em 2026 (Bósnia). Veja abaixo o que três dos principais jornais italianos falaram, e também o LÉquipe (França), Marca (Espanha) e A Bola (Portugal).

Gazzetta dello Sport

"Partida complicada desde a expulsão de Bastoni no final do primeiro tempo, apesar da equipe de Gattuso ter aberto o placar com Kean. Na cobrança de pênalti, Pio Esposito e Cristante completam o desastre épico. A vergonha, a humilhação. O fracasso, o flop. Mais uma derrota épica que marca a história da Itália. Azul-trevas. O drama da Itália em relação à Copa do Mundo parece não ter fim: desta vez, a Bósnia foi a sua algoz. Nesta terça-feira, 31/3, na rodada decisiva da repescagem da Europa, a Azzurra foi até o Estádio Bilino Polje, em Zenica, sonhando em acabar com a maldição das eliminações que marcaram a equipe nas duas últimas Copas, em 2018 e 2022".

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Corriere della Sera

Jogando fora de casa e sempre pressionada, a Itália ganhou um presente, marcado por Moise Kean. Mas o sufoco aumentou ainda mais: o time teve de jogar com um a menos desde os 41 minutos do primeiro tempo e, no segundo tempo, aos 33 minutos, viu Tabakovic empatar, deixando o jogo em 1 a 1, que só seria definido na prorrogação.

Corriere dello Sport

Outro fracasso: os pênaltis condenam os azzurri!

Marca (Espanha)

Para o maior jornal esportivo espanhol, a Itália segue com a sua via crucis. Em seu portal, cravou em letras garrafais: "O maior drama do futebol", lembrando que, até aquele ponto e com 498 seleções, a Itália não conseguiu vaga, amargando a sua terceira Copa do Mundo fora da disputa.

LÉquipe (França)

O jornal francês foi direto e grosso, estampando: "Adeus, Itália".

A Bola (Portugal)

O principal jornal esportivo de Portugal colocou como título: "Que tragédia: Itália volta a falhar o Mundial às custas da Bósnia", lembrando que: "Parece inacreditável, mas é mesmo real: a Squadra Azzurra falha a terceira prova da FIFA consecutiva. Amar Dedi teve papel importante na equipe da casa, que regressa a Mundiais 12 anos depois da primeira presença."