Volta do Lago completa 20 anos com edição em 5 de julho

Correr ao redor do Lago Paranoá, entre paisagens icônicas e desafios que exigem fôlego e estratégia, é o ponto de partida de uma experiência que mistura superação individual e força coletiva - (crédito: Divulgação)

Correr ao redor do Lago Paranoá, entre paisagens icônicas e desafios que exigem fôlego e estratégia, é o ponto de partida de uma experiência que mistura superação individual e força coletiva. A Volta do Lago chega à 20ª edição em 5 de julho, consolidada como um dos eventos esportivos mais marcantes do Distrito Federal.

Ao redor do Lago Paranoá, atletas encaram percursos de até 100 km que podem ser feitos de forma individual ou em revezamento — formato que concentra a maior parte dos participantes e dá à prova um caráter coletivo, baseado em planejamento, parceria e integração.



Criada em 2004, a corrida nasceu com a proposta de dialogar com a própria essência de Brasília: moderna, desafiadora e conectada com o seu território. Ao longo de duas décadas, transformou-se em um evento que vai além da competição e mobiliza atletas de todo o país em torno de um percurso simbólico, que conecta diferentes regiões administrativas e revela a cidade por novos ângulos.

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Com distâncias de 50km, 70km e 100 km, a prova permite diferentes formas de participação. No solo, o desafio é individual e exige resistência física e mental. Já no revezamento — principal característica da prova — entram em cena a estratégia, a logística e o espírito de equipe. Grupos de 4, 6 ou 8 atletas se organizam para dividir o percurso, transformando a corrida em uma vivência compartilhada, marcada por parceria, planejamento e incentivo mútuo a cada trecho.



Ao completar 20 anos — quase um terço da história da capital —, a Volta do Lago reforça valores que acompanham sua trajetória desde o início, como inclusão, diversidade de participação, consciência ambiental e valorização dos espaços públicos.



Ao longo dos anos, mais de 40 mil atletas já participaram da prova, com representantes de todos os estados brasileiros. O evento também se consolidou como preparação para desafios de longa distância, atraindo desde atletas experientes até grupos que encontram no revezamento uma forma de vivenciar grandes percursos.



A estrutura do evento envolve arena, entrega de kits, integração entre equipes e presença de público ao longo do trajeto, movimentando o turismo e a economia local. A prova também promove a ocupação qualificada dos espaços públicos e reforça a conexão dos participantes com a cidade.



“Celebrar 20 anos da Volta do Lago é celebrar Brasília. É reconhecer um evento que nasceu com a cara da cidade, que cresceu com ela e que hoje faz parte da sua identidade”, destaca a organização.



Inscrições e premiação



As inscrições estão disponíveis no site oficial: www.voltadolago.com.br. Os participantes poderão optar entre dois tipos de kits: kit completo: camiseta, número de identificação, ecobag, medalha, chip e meia e kit econômico: número de identificação, chip e medalha pós-prova. Os valores variam conforme a categoria (solo ou revezamento), com descontos especiais para atletas PCD e maiores de 60 anos.



Os atletas solos que completarem os 100 km da Volta do Lago receberão uma medalha dourada exclusiva. Os corredores dos percursos de 70 e 50 km garantem medalhas nas cores prata e bronze. Os três primeiros colocados de cada categoria também serão premiados com troféus.



Serviço: 20ª Volta do Lago



Data: 5 de julho de 2026 (domingo)

Horário: largada às 4h

Local: Ponte JK – Brasília/DF

Inscrições, regulamento e mais informações:

www.voltadolago.com.br