McDonald's faz mistério sobre hambúrguer da Itália após eliminação da Copa

A rede de fast-food McDonald's faz mistério sobre a presença do lanche especial McItália no cardápio do restaurante. Nesta terça-feira (31/3), a empresa anunciou a tradicional promoção em alusão à Copa do Mundo. Promoções que incluem hambúrgueres temáticos de diversos países que jogarão o torneio entre os dias 11 de junho e 19 de julho deste ano serão lançadas na próxima terça-feira (7/4), em todo o território nacional.

De acordo com informações do portal GKPB, diversas nações ganharão um hambúrguer próprio. Exemplos são Canadá, México, Argentina, Espanha, Estados Unidos e o próprio Brasil, que ainda contará com toda uma promoção, composta por milkshake, batatas fritas especiais um McFlurry e o hambúrguer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Há, no entanto, um detalhe sobre a inclusão da Itália no especial: o anúncio foi feito sem que a Azzurra já estivesse garantida na competição, marcada para acontecer nos EUA, México e Canadá. Todos os outros times lembrados já estavam com os respectivos passaportes carimbados para o torneio.

Inclusive, apenas algumas horas depois, a quatro vezes campeã mundial acabou eliminada da repescagem para a Copa do Mundo. Em partida disputada contra Bósnia e Herzegovina, os italianos caíram, nos pênaltis, com placar de 4 x 1. Durante tempo normal e prorrogação, houve empate em 1 x 1.



Leia também: Cristiano Ronaldo reencontra funcionária de McDonald’s que o salvou da fome



Ciente da ausência italiana em uma edição de Mundial pela terceira vez seguida, a rede de restaurantes fez alusão à situação e ao lanche anunciado. Em uma postagem nas redes sociais, sugeriu que pode, ainda sim, manter o hambúrguer no planejamento para o cardápio especial.

"Ciaaaao. A Itália saiu maaaassss e se…???", escreveu.

Veja a postagem feita pelo McDonald's nas redes sociais: