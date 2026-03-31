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COPA DO MUNDO 2026

McDonald's faz mistério sobre hambúrguer da Itália após eliminação da Copa

Lanches temáticos para a Copa do Mundo tem previsão de lançamento para dia 7 de abril, terça-feira

Faixada de restaurante da rede McDonald's - (crédito: TOLGA AKMEN)
Faixada de restaurante da rede McDonald's - (crédito: TOLGA AKMEN)

A rede de fast-food McDonald's faz mistério sobre a presença do lanche especial McItália no cardápio do restaurante. Nesta terça-feira (31/3), a empresa anunciou a tradicional promoção em alusão à Copa do Mundo. Promoções que incluem hambúrgueres temáticos de diversos países que jogarão o torneio entre os dias 11 de junho e 19 de julho deste ano serão lançadas na próxima terça-feira (7/4), em todo o território nacional. 

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De acordo com informações do portal GKPB, diversas nações ganharão um hambúrguer próprio. Exemplos são Canadá, México, Argentina, Espanha, Estados Unidos e o próprio Brasil, que ainda contará com toda uma promoção, composta por milkshake, batatas fritas especiais um McFlurry e o hambúrguer. 

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Há, no entanto, um detalhe sobre a inclusão da Itália no especial: o anúncio foi feito sem que a Azzurra já estivesse garantida na competição, marcada para acontecer nos EUA, México e Canadá. Todos os outros times lembrados já estavam com os respectivos passaportes carimbados para o torneio. 

Inclusive, apenas algumas horas depois, a quatro vezes campeã mundial acabou eliminada da repescagem para a Copa do Mundo. Em partida disputada contra Bósnia e Herzegovina, os italianos caíram, nos pênaltis, com placar de 4 x 1. Durante tempo normal e prorrogação, houve empate em 1 x 1. 

Ciente da ausência italiana em uma edição de Mundial pela terceira vez seguida, a rede de restaurantes fez alusão à situação e ao lanche anunciado. Em uma postagem nas redes sociais, sugeriu que pode, ainda sim, manter o hambúrguer no planejamento para o cardápio especial. 

"Ciaaaao. A Itália saiu maaaassss e se…???", escreveu. 

Veja a postagem feita pelo McDonald's nas redes sociais: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 31/03/2026 22:20 / atualizado em 31/03/2026 22:21
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