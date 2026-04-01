Congo faz história e volta à Copa do Mundo após 52 anos

A República Democrática do Congo está de volta à Copa do Mundo após mais de meio século. Na terça-feira (31/3), a seleção africana venceu a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, em partida disputada no México, pela final da repescagem intercontinental, e assegurou presença no torneio que será realizado na América do Norte.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O confronto foi marcado pela tensão e por chances desperdiçadas. No tempo regulamentar, o atacante Cédric Bakambu chegou a balançar as redes duas vezes, mas teve os gols anulados. A definição veio apenas no tempo extra, quando o zagueiro Axel Tuanzebe marcou o gol decisivo que garantiu a classificação histórica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seleção congolesa agora integra o Grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão. A última participação do país em uma Copa ocorreu em 1974, quando ainda competia como Zaire. Na ocasião, a equipe teve campanha negativa, com derrotas para Escócia (2 a 0), Iugoslávia (9 a 0) e Brasil (3 a 0), encerrando sua participação sem pontuar.
O retorno ao principal torneio do futebol mundial mobilizou torcedores em todo o país. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram torcedores nas ruas, com bandeiras, cantos e celebrações que atravessaram a noite, marcando um momento histórico para o futebol congolês.
Saiba Mais
- Esportes Endrick revela medo antes de brilhar contra a Croácia
- Esportes Em noite inspirada dos brasilienses, Brasil derrota a Croácia
- Esportes RD Congo vence Jamaica na prorrogação e volta à uma Copa após 52 anos
- Esportes Ciao Itália, Vergonha", "humilhação": A repercussão da eliminação
- Esportes Volta do Lago completa 20 anos com edição em 5 de julho
- Esportes McDonald's faz mistério sobre hambúrguer da Itália após eliminação da Copa