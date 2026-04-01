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Congo faz história e volta à Copa do Mundo após 52 anos

República Democrática do Congo vence a Jamaica na repescagem e garante vaga no Mundial na América do Norte

Jogadores e comissão técnica da RD Congo celebram após vencerem a partida e se classificarem para a Copa do Mundo, durante o jogo de volta do playoff final das eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2026 entre a República Democrática do Congo e a Jamaica, no Estádio Akron, em Zapopan, estado de Jalisco, México, em 31 de março de 2026 - (crédito: Ulises Ruiz / AFP)
Jogadores e comissão técnica da RD Congo celebram após vencerem a partida e se classificarem para a Copa do Mundo, durante o jogo de volta do playoff final das eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2026 entre a República Democrática do Congo e a Jamaica, no Estádio Akron, em Zapopan, estado de Jalisco, México, em 31 de março de 2026 - (crédito: Ulises Ruiz / AFP)

A República Democrática do Congo está de volta à Copa do Mundo após mais de meio século. Na terça-feira (31/3), a seleção africana venceu a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, em partida disputada no México, pela final da repescagem intercontinental, e assegurou presença no torneio que será realizado na América do Norte.

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O confronto foi marcado pela tensão e por chances desperdiçadas. No tempo regulamentar, o atacante Cédric Bakambu chegou a balançar as redes duas vezes, mas teve os gols anulados. A definição veio apenas no tempo extra, quando o zagueiro Axel Tuanzebe marcou o gol decisivo que garantiu a classificação histórica.

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A seleção congolesa agora integra o Grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão. A última participação do país em uma Copa ocorreu em 1974, quando ainda competia como Zaire. Na ocasião, a equipe teve campanha negativa, com derrotas para Escócia (2 a 0), Iugoslávia (9 a 0) e Brasil (3 a 0), encerrando sua participação sem pontuar.

O retorno ao principal torneio do futebol mundial mobilizou torcedores em todo o país. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram torcedores nas ruas, com bandeiras, cantos e celebrações que atravessaram a noite, marcando um momento histórico para o futebol congolês.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 01/04/2026 10:47
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