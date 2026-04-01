Prestianni fala sobre caso de racismo contra Vini Jr: "normal dizer covarde ou maricón"

Prestianni foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para a seleção da Argentina na Data Fifa de março - (crédito: Foto: Reprodução)

A polêmica envolvendo Gianluca Prestianni ganhou novos capítulos após suas declarações sobre o episódio de racismo contra Vini Jr na Champions. O jogador do Benfica voltou a negar qualquer ofensa racista, mesmo após as acusações feitas pelo brasileiro que afirmou ter sido chamado de macaco, com o testemunho de Kylian Mbappé.

Em entrevista à Telefe, o argentino afirmou que ficou profundamente incomodado com a repercussão do caso e reforçou que não disse nada de cunho racista durante a discussão em campo.

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"O que mais me machucou foi ser acusado de algo que eu nunca fiz. Mas, quem me conhece sabe o tipo de pessoa que sou, e isso me deixa tranquilo", declarou.

Sobre o que falou no momento da discussão, o atacante explicou que utilizou termos comuns no futebol argentino, como covarde ou maricón, mas voltou a negar qualquer insulto racista.

"Isso de macaco nunca saiu da minha boca", disse.

Por fim, Prestianni também questionou a punição recebida, já que acabou suspenso pela Uefa. Para ele, a situação ultrapassou o campo esportivo, principalmente pelo impacto na família.

"Pensei muito na minha mãe, no meu pai e nos meus avós. Eles tiveram que ouvir coisas que não são verdade. Estou acostumado com críticas, mas para eles é diferente", disse.