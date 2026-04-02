O Flamengo não terá Varela, Léo Pereira e Arrascaeta diante do Bragantino nesta quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o trio se reapresentou com elevados índices de fadiga e desgaste físico após estar com suas respectivas seleções na Data Fifa. Assim, será preservado para evitar possíveis lesões.

Os jogadores viajaram com a delegação rubro-negra para Bragança Paulista. Na manhã desta quinta, eles foram reavaliados e vão retornar ao Rio de Janeiro antes da partida.

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Léo Pereira atuou os 90 minutos nas duas partidas da Seleção Brasileira durante a Data Fifa, diante da França e da Croácia. Os uruguaios também tiveram alta minutagem durante os jogos. Enquanto Varela jogou todo o tempo contra Inglaterra e Argélia, Arrascaeta saiu apenas nos minutos finais de ambas as partidas.

Por outro lado, Gonzalo Plata volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O equatoriano havia ficado fora dos relacionados no empate em 1 a 1 com o Corinthians, no último jogo antes da Data Fifa.

Veja a nota oficial do Flamengo

"Em função da alta minutagem acumulada por suas seleções nesta Data Fifa, De Arrascaeta, G. Varela e Léo Pereira se reapresentaram com elevados índices de fadiga e desgaste físico, confirmados em avaliações fisiológicas realizadas pelo Departamento Médico do Flamengo na manhã desta quinta-feira (2), em Bragança Paulista. Os três atletas não serão relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino e retornam ao Rio de Janeiro ainda nesta tarde".