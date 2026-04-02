Cristiano Ronaldo expande negócios e entra na MotoGP

O piloto espanhol Fermín Aldeguer é o novo nome ligado à AVA (Advanced Recovery for Athletes), empresa de recuperação esportiva que tem Cristiano Ronaldo como um dos donos. Ele será o representante exclusivo da marca dentro da MotoGP.

O interesse de Cristiano surgiu enquanto Aldeguer se recuperava de uma fratura no fêmur esquerdo, sofrida após uma queda em janeiro, no Aspar Circuit. Admirador declarado do português, o piloto aceitou rapidamente o convite para integrar o projeto.

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Com o acordo, Aldeguer passa a utilizar a estrutura da AVA para acelerar sua recuperação e chegar em boas condições à próxima etapa da temporada, em Jerez, além de contar com o suporte ao longo do campeonato. Ele venceu o Grande Prêmio da Indonésia em 2025.

A empresa já atua em parceria com clubes de Portugal e da Arábia Saudita, além de atender atletas de diferentes modalidades, como boxe, padel, tênis e handebol. No automobilismo, até então, o único nome ligado à AVA era António Félix da Costa, bicampeão da Fórmula E.

Criada há cerca de um ano, a AVA foca na prevenção de lesões, na recuperação física e no prolongamento da carreira de atletas. O próprio Cristiano Ronaldo, que segue atuando em alto nível aos 41 anos, é apresentado como exemplo dos resultados desse trabalho.

Além disso, a empresa também firmou parcerias com a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Federação Portuguesa de Futebol.

Por fim, o projeto faz parte da estratégia extracampo de CR7, que inclui investimentos em diferentes áreas, como mercado imobiliário, academias e clínicas especializadas.



