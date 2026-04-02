NBB: Brasília encara Pato no PR para entrar no G4; saiba onde assistir

Turbinado pela sequência de três vitórias consecutivas e o descanso de parte do elenco no fim de semana do Jogos das Estrela, o Brasília Basquete retoma nesta quinta-feira às 19h15 no Ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), contra o Pato Basquete, a arrancada na tentativa de acessar o G4 na classificação do Novo Basquete Brasil (NBB) para ter a vantagem do mando de quadra nos playoffs da temporada 2025/2026 da liga nacional. O time ocupa o quinto lugar 73,5% de aproveitamento contra 75,8% do Minas. As duas equipes estão empatadas em número de pontos: 58 x 58. O canal XSports anuncia a transmissão.
No último fim de semana, o técnico Dedé Barbosa foi um dos técnicos escolhidos para liderar astros do NBB no Jogo das Estrelas. O treinador tem uma relação histórica com o Pato Basquete e aposta no conhecimento do adversário para manter o Brasília pilhado.
“Passei anos aqui no Pato Basquete, sei da pressão da torcida e da necessidade de vitória da equipe dele também. Mas conversamos e entendemos que a vitória para a gente é fundamental para buscarmos o G4 antes dos playoffs. Estamos concentrados e em um momento muito bom. Vamos em busca de mais uma vitória na última partida longe de case na fase regular”, projeta o comandante dos Extraterrestres. Há uma escrita a ser quebrada no Paraná. O Brasília não vence em Pato Branco desde 2023.
Na quadra, o ala Daniel Von Haydin mantém o status de “mão santa” do Brasília nos arremessos. “Estou vivendo o meu melhor momento na carreira e quero desfrutar disso, manter o ritmo até os playoffs. Estou com a confiança elevada e agradeço aos meus companheiros por isso. Só consigo chutar muitas bolas sem marcação porque eles fazem tudo que trabalhamos no dia a dia”, agradece o jogador, referindo-se aos companheiros.
Assim como o técnico Dedé Barbosa, Von Haydin projeta evolução. “Nossa equipe vem crescendo na hora certa e vamos brigar por cada bola em cada partida, tanto nesse fim de temporada regular, como nos playoffs”, afirma o destaque da equipe na temporada.
De acordo com o departamento médico do Brasília Basquete, Dedé Barbosa tem apenas um desfalque. O armador Lucas Lacerda segue em recuperação da cirurgia no joelho direito depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior.
