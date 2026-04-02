Torneio Vivace reúne 32 equipes e distribui R$ 20 mil em premiações

Torneio Vivace também tem a missão de impulsionar o futsal feminino do Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

O Torneio Vivace de Futsal chega à 5ª edição, reunindo 32 equipes — 16 masculinas e 16 femininas — em uma programação para movimentar o cenário esportivo do Distrito Federal ao longo de abril. As partidas serão realizadas nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19, no Ginásio da Guariroba, em Ceilândia.

Com premiação total de R$ 20 mil, a competição distribuirá R$ 7 mil para os campeões, R$ 2 mil para os vice-campeões e R$ 1 mil para os terceiros colocados, em ambas as categorias. A iniciativa reforça o crescimento do futsal na capital federal e amplia o espaço para a participação feminina em torneios competitivos.

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Organizadora do campeonato, Glaucy Falcão destaca o impacto esportivo e social do evento. “O Torneio Vivace vai além da disputa em quadra. É uma oportunidade de dar visibilidade aos atletas, fortalecer o futsal feminino e promover inclusão por meio do esporte”, afirma.

Além das disputas, o torneio também busca incentivar a formação de novos talentos e valorizar o esporte como ferramenta de transformação social, reunindo equipes de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal.

Serviço

Torneio Vivace de Futsal

Datas: 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de abril

Local: Ginásio da Guariroba (Ceilândia)

Entrada gratuita