InícioEsportes
PESO PARA O BOLSO?

Quanto vai custar para completar o álbum da Copa deste ano? Veja estimativa

Álbum acompanha extensão do torneio para comportar mais seleções. Pacotinhos tiveram preços quase duplicados

Capa do álbum de figurinhas da Copa 2026 - (crédito: Reprodução/Panini)
Capa do álbum de figurinhas da Copa 2026 - (crédito: Reprodução/Panini)

A extensão do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, está em sintonia com o aumento de seleções no torneio. A ampliação de 32 para 48 representantes, no entanto, não é o único fator responsável por aumentar o custo financeiro necessário para completar o livrinho. Nesta quarta-feira (1º/4), a Panini Brasil anunciou o início da pré-venda do álbum, em que cada pacote de figurinhas com sete unidades custará R$ 7. O lançamento está previsto para 1º de maio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O valor das figurinhas quase dobrou desde a última edição do Mundial. O álbum de figurinhas da Copa do Catar tinha pacotinhos a R$ 4 cada, contendo cinco figurinhas em cada um. Ou seja, agora, com sete adesivos em cada conjunto, cada figurinha custará R$ 1. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Da mesma forma, o preço do álbum em si também aumentou exponencialmente. Em 2022, era de R$ 12. Em 2026, foi anunciado por R$ 24,90, o que representa aumento de aproximadamente 107%. Já a versão de capa dura custava R$ 44,90 e, hoje, custa de R$ 79,90 — aumento de cerca de 78%. 

O álbum acompanhará a extensão do torneio. Pela primeira vez, terá 48 seleções, aos invés de 32. As próprias delegações contarão, agora, com 26 jogadores convocados, e não mais 23. Portanto, o álbum passou de 670 figurinhas para 980 cromos, dispostos em 112 páginas. 

Na prática, mesmo que, em uma situação hipotética, o colecionador consiga trocar todas as figurinhas e terminar sem nenhuma repetida, o gasto já seria superior a R$ 1 mil. 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 01/04/2026 18:34 / atualizado em 01/04/2026 18:40
SIGA
x