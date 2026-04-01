Quanto vai custar para completar o álbum da Copa deste ano? Veja estimativa

A extensão do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, está em sintonia com o aumento de seleções no torneio. A ampliação de 32 para 48 representantes, no entanto, não é o único fator responsável por aumentar o custo financeiro necessário para completar o livrinho. Nesta quarta-feira (1º/4), a Panini Brasil anunciou o início da pré-venda do álbum, em que cada pacote de figurinhas com sete unidades custará R$ 7. O lançamento está previsto para 1º de maio.
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O valor das figurinhas quase dobrou desde a última edição do Mundial. O álbum de figurinhas da Copa do Catar tinha pacotinhos a R$ 4 cada, contendo cinco figurinhas em cada um. Ou seja, agora, com sete adesivos em cada conjunto, cada figurinha custará R$ 1.
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Da mesma forma, o preço do álbum em si também aumentou exponencialmente. Em 2022, era de R$ 12. Em 2026, foi anunciado por R$ 24,90, o que representa aumento de aproximadamente 107%. Já a versão de capa dura custava R$ 44,90 e, hoje, custa de R$ 79,90 — aumento de cerca de 78%.
O álbum acompanhará a extensão do torneio. Pela primeira vez, terá 48 seleções, aos invés de 32. As próprias delegações contarão, agora, com 26 jogadores convocados, e não mais 23. Portanto, o álbum passou de 670 figurinhas para 980 cromos, dispostos em 112 páginas.
Na prática, mesmo que, em uma situação hipotética, o colecionador consiga trocar todas as figurinhas e terminar sem nenhuma repetida, o gasto já seria superior a R$ 1 mil.
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