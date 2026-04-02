Lyon aciona Fifa e cobra dívida do Botafogo por compra de Jeffinho

Fora dos planos, foi emprestado para um clube da Superliga Chinesa - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo foi notificado pela Fifa após uma cobrança feita pelo Lyon envolvendo a transferência do atacante Jeffinho. O clube francês afirma que não recebeu o valor acordado na negociação concluída no fim de 2024. Segundo a alegação apresentada, o alvinegro não quitou o montante de 5,3 milhões de euros (R$ 34 milhões na época), definido na operação. A cobrança inclui também juros sobre o valor.

Assim, o caso passou a tramitar na entidade máxima do futebol, que já comunicou o clube carioca sobre o processo, segundo o "ge". A negociação marcou o retorno do atacante ao Botafogo após a passagem pelo futebol europeu. Anteriormente, o jogador havia sido vendido ao Lyon em 2023 por um valor superior, em operação que envolveu a totalidade dos direitos econômicos.

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Outros processos e possíveis desdobramentos

O caso envolvendo Jeffinho se soma a outras disputas registradas na Fifa contra o Botafogo. Há registros de cobranças relacionadas a diferentes negociações recentes do clube, como Luiz Henrique, Santi Rodríguez, Montoro, Arthur Cabral e outros jogadores. Esses processos podem resultar em sanções esportivas, dependendo das decisões da entidade.

Após eventual decisão da Fifa, ainda existe a possibilidade de recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte. No entanto, a instância final não permite nova contestação. Enquanto isso, os casos seguem em análise e podem impactar o planejamento do clube no mercado. Isso ocorre por conta do transfer ban, que impede o clube de registrar jogadores nas janelas de transferências.

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Jeffinho chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Resende e, após sequência de jogos, permaneceu no clube por contrato definitivo, em agosto de 2022, por R$ 1,5 milhão. O desempenho, no entanto, chamou atenção e resultou na venda ao clube francês meses depois por 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões no câmbio da época) por 100% dos direitos econômicos. Em seguida, houve nova negociação para o retorno ao futebol brasileiro, um ano depois, por 5,3 milhões (R$ 34 milhões), com o Lyon mantendo parte dos direitos do atleta.

Os dois clubes fazem parte do mesmo grupo empresarial, ligado à Eagle Bidco, que tem o investidor John Textor entre seus principais nomes. O modelo de gestão previa integração financeira entre equipes do grupo, com movimentações internas de recursos.