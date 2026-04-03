Lego reúne Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Vini Jr. para Copa 2026

A proximidade da Copa do Mundo de 2026 já movimenta grandes marcas, e a Lego decidiu entrar em campo com uma campanha que reúne alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Em ação divulgada nesta quinta-feira (2/4), a empresa apresentou uma nova coleção inspirada em Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

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A campanha, que utiliza uma animação para simular a disputa pelo título mundial, faz parte de uma estratégia de engajamento global e foi lançada a cerca de 70 dias do início da próxima edição do torneio. A iniciativa busca aproveitar o alcance do evento esportivo para atrair tanto fãs de futebol quanto colecionadores.

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Batizada de “Destaques do Futebol”, a nova linha traz kits individuais com versões estilizadas dos jogadores. Os produtos incluem detalhes como numeração oficial e elementos visuais associados às seleções nacionais de cada atleta, reforçando a conexão com o universo da Copa.

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Além disso, a fabricante apresentou a série “Lendas do Futebol”, dedicada exclusivamente a Messi e Cristiano Ronaldo. Os conjuntos recriam comemorações marcantes das carreiras dos dois craques e variam em complexidade, com diferentes quantidades de peças — sendo o modelo do argentino o mais elaborado entre os dois.

O principal destaque do catálogo é o kit especial de Messi, intitulado “Celebração”. Considerado o mais completo da coleção, o produto aposta em uma construção mais detalhada e simbólica, com foco na camisa 10 e na trajetória do jogador no futebol mundial.

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Todos os itens já estão disponíveis em pré-venda, consolidando a movimentação da empresa dinamarquesa para antecipar a demanda e aproveitar o aquecimento do mercado antes do início da competição.